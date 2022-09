Payer pour (un peu) vendanger : quand l'œnotourisme s'invite dans l'Yonne

En pleine période de vendanges, il y a ceux qui sont payés pour vendanger et ceux qui payent pour vendanger ! Oui c'est possible et ça permet aux curieux ou aux passionnés de vins, de découvrir les coulisses de la mise en bouteille du vin.

Payer pour vendanger ? Cela peut paraître un peu saugrenu, nous sommes plutôt habitués à l'inverse. Mais Mélody Le Toqueu, formatrice en dégustation de vin dans l'Yonne, propose aux petits comme aux grands, une journée découverte dans un domaine icaunais. Avec au programme cueillette du raisin, dégustation, tris des grappes à la cuverie ou encore initiation à l'analyse sensorielle : c'est l'œnotourisme.

Ce week-end, Mélody Le Toqueu était à Saint-Bris-le-Vineux, au domaine Verret.

Un accompagnement sur mesure

Mélody Le Toqueu prend bien soin de guider tous les participants dans chaque étape de la vendange, de la cueillette, jusqu'au tri des grappes. Avant de leur proposer un atelier de dégustation et une initiation à l'analyse sensorielle.

"Le but c'est de tout expliquer, pour qu'ils en apprennent le plus possible, pour les grands, comme pour les plus petits, c'est certain" confie Mélody. Pour elle, c'est même gagnant-gagnant, à la fois pour les participants, mais aussi pour les domaines. "Il y a un effet de publicité : les participants repartent et peuvent parler de leur expérience autour d'eux. Et donc mentionner le domaine qu'ils ont pu découvrir" poursuit-elle.

Mélody Le Toqueu, formatrice en dégustation de vin Copier

Je suis passionné de vin, c'était l'occasion ou jamais

Une journée remplie pour ces participants Copier

Tout au long de la journée, les participants peuvent découvrir toutes les étapes des vendanges, avant des ateliers sur-mesure. La cueillette, le tri, puis les activités en intérieur, comme l'initiation à l'analyse sensorielle et l'atelier de dégustation. "C'est super intéressant, je voulais faire ça depuis longtemps, nous sommes venus de Fontainebleau exprès" confie Vincent. Il est venu avec sa femme et ses deux enfants.

Justement, son épouse Carolina est ravie de l'expérience. "Lorsque j'étais étudiante, j'ai participé à des vendanges en Champagne. Maintenant, je peux m'initier à l'œnologie. Et de leur côté, les enfants peuvent également découvrir d'où viennent le vin et le jus de fruits" dit-elle.

La prochaine étape pour Mélody Le Toqueu, c'est de faire découvrir aux curieux, l'étape de la taille de la vigne, qui elle, a lieu durant l'hiver, à partir du mois de janvier.