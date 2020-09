Pays Basque: Arcadie viandes promet plus d'emploi et de qualité à l'abattoir d'Anglet

Le tout nouveau locataire de l'abattoir du Pays Basque à Anglet l'assure: "des travaux sont envisagés pour monter en gamme cet abattoir : tout ce qui a trait au bien-être animal et aux conditions de travail des salariés, c'est primordial". C'est Eric Narbaïs-Jaureguy, le patron de la coopérative agro-alimentaire qui garantit que : "L'idée c'est d'amener des tonnages supplémentaires. Il y a environ 150 salariés, ces salariés seront conservés et si les travaux se réalisent, cela pourrait générer des emplois supplémentaires. On a la garantie du groupe Bigard que les filières de qualité seront conservées et développées, c'était pour nous essentiel et primordial".

Eric Narbaïs-Jaureguy: "Tout ce qui a trait au bien-être de l'animal et aux conditions de travail des salariés, c'est primordial" Copier

Les signes de qualité, comme les labels rouges ou la filière "Herriko Haragia", c'est ce qui permet de créer de la valeur ajoutée pour les éleveurs. Dans un communiqué, le syndicat ELB - Confédération Paysanne s’inquiétait qu'il n'y avait "aucun engagement écrit de la part de l'inductriel de la viande", comprendre, le groupe Bigard, n°1 français, et n°3 européen dans le secteur de la viande. Le syndicat regrette aussi que l'abattoir passe dans le giron d'un grand groupe. Arcadie Sud-Ouest, une filière à 100% de Lur Berri a été placée en redressement judiciaire ce printemps. Le Tribunal de Commerce a autorisé son rachat par Arcadie Viandes, une société détenue à 70% par Bigard, et 30% par Lur Berri

Des filières de qualité préservées

La société Arcadie Sud Ouest est devenue Arcadie viandes © Radio France - Céline Arnal

Pour Isabelle Pargade, la vice-présidente de la Communauté d'Agglomération Pays Basque en charge de l'agriculture et l'alimentation: "le groupe Arcadie viandes loue les bâtiments qui nous appartiennent. _Une de nos préoccupations principales était que les filières de qualité puissent être préservées dans l'abattoir_. On est rassurés puisque le groupe Bigard est le leader français de produits labellisés et ils se sont engagés à maintenir toutes les filières de qualité". Et pour faire taire les rumeurs elle ajoute que "il n'y a aucune prévision de délocalisation, bien au contraire". En 2017, la CAPB a investit deux millions d'euros pour agrandir et moderniser le site.