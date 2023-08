Pays basque : la baignade en rivière en aval des usines hydro-électriques peut être très dangereuse

Si il y a des panneaux jaunes, ce n'est pas pour faire joli. C'est parce que le danger est réel. La SHEM, la socièté hydro-électrique du Midi, appelle cet été encore à la prudence. Avec la chaleur et les vacances, les bains en rivière sont bien tentants mais, notamment, en Soule, il y a des barrages et des centrales électriques. De grosses quantités d'eau peuvent être rejetées en quelques minutes faisant monter le niveau des eaux et augmenter le courant.

La filiale d'Engie peut activer son usine hydro-électrique de Licq Atherey à n'importe quel moment de la journée explique Sophie Le Scaon, la chargée de communication. "Il faut savoir que l'électricité, c'est une énergie qui est flexible. Elle est essentielle pour le réseau électrique, parce que elle peut démarrer en cinq minutes pour assurer l'équilibre sur le réseau électrique national entre l'offre et la demande. "

"Vous aviez de l'eau à mi mollet et en cinq minutes, vous vous retrouvez avec de l'eau à la taille."

"Au départ, poursuit Sophie Le Scaon, vous ne voyez rien et vous allez vous retrouver tout d'un coup dans un courant qui prend de plus en plus de vitesse, qui risque de vous embarquer, vous ou votre animal, Et puis le niveau de l'eau va monter. Sur un îlot, sur une gravière, vous aviez de l'eau à mi mollet et vous allez vous retrouver avec de l'eau à la taille. On peut même se retrouver coincé sur l'autre rive. "

Pas de baignade donc là où il y a ces panneaux jaunes, et ce même si, ils se trouvent à plusieurs kilomètres de l'usine. En Soule, la SHEM gère l'usine de Licq-Atherey et les barrages de Sainte-Engrâce et Larrau (Olhadoko)