Pays Basque : la saison des foins a commencé

C'est en ce printemps que se prépare l'hiver. Les agriculteurs fauchent les champs pour rentrer le foin. Le fourrage servira à nourrir les bêtes durant l'hiver. Une course contre la montre tant que le soleil est là avant que la pluie n'arrive.

Une fois bien séchée, l'herbe est compactée en bottes © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Du foin de qualité

Tous les bras sont les bienvenus. Les familles entières et les voisins viennent parfois prêter main-forte pour "couper, faner et ramasser" l'herbe fauchée. La météo rythme le travail.

Jean-Marc Cachenaut devant la ferme Menddia à Lecumberry © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Nous sommes tributaires de la météo - Jean-Marc Cachenau

Jean-Marc Cachenaut et sa compagne Maider Goyheneix ont la ferme Menddia à Lecumberry (Lekunberri en basque). Ils élèvent des brebis de races locales, tête noire et tête rousse et des vaches. " On regarde pas mal tous les différents sites météorologiques pour être sûrs de faire des produits de la meilleure qualité possible. Nous en plus, nous sommes sous label Idoki donc l'objectif étant de faire un petit peu tout sur place pour nourrir nos animaux. Nous sommes dans le cahier des charges de l'AOP Ossau-Iraty, on essaye donc de faire le plus local possible".

Ecoutez l'interview de Jean-Marc Cachenaut Copier