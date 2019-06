Pays basque : le collectif paysan Xixtroak installe des points relais sur le territoire

Après trois ans d'existence, le collectif de six fermes d'Hasparren et de ses alentours met en place 24 points de retraits au Pays Basque. Une solution pour répondre à la demande de la clientèle et surtout pour toucher un public plus large.

Changement de formule pour Xixtroak. Le collectif de six fermes basées à Hasparren et ses environs a décidé de troquer la livraison en direct de ses produits commandés en ligne, pour les mettre à disposition dans les 24 points de retraits qui ont ouvert ce vendredi 14 juin. Car l'ambition de ces paysans, trois ans après la création de leur collectif, est d'élargir leur clientèle. Mais l' "un des freins c'était la zone géographique. Nos paniers fermiers sont disponibles sur un territoire limité"explique Maina Ithurralde, membre de Xixtroak.

L'autre hic, c'est l'amplitude horaire courte de l'ancien fonctionnement : "avec le camion un paysan circulait de point retrait en point retrait et restait maximum une heure sur place. En moyenne, une cinquantaine de clients étaient livrés tous les vendredis après-midi. Mais les gens avait un laps de temps assez restreint pour venir chercher leurs commandes", constate la chevrière à Ayherre. Avec la mise en place de ce nouveau mode de retrait ces restrictions changent, car les partenaires c'est-à-dire : "les bars, restaurants, associations, commerces acceptent de réceptionner les paniers et assurent la distribution pendant leurs horaires d'ouverture", détaille Maina Ithurralde.

Les points de retraits de Xixtroak © Radio France - Jennifer Biabatantou

Capter une nouvelle clientèle

Les paniers fermiers pourront être récupérés à Ustaritz, Mendionde, Louhossoa ou Biarritz auprès de partenaires, tous bénévoles. Une association avantageuse pour le collectif qui s'intéresse aussi à la clientèle de la côte basque confie la membre de Xixtroak : "de plus en de gens cherchent à consommer local, des produits fermiers etc... Mais ici il faut se faire connaître. Peut-être que le bouche-à-oreille fonctionne moins bien qu'à l'intérieur... Donc il faut faire de la publicité et communiquer. Ce ne sont pas des domaines sans lesquels on est le plus à l'aise mais on y travaille !"

Pour les aider à atteindre cette cible, le collectif paysan peut compter sur Marie Papa, responsable de la salle d'escalade Roof à Bayonne. Elle a accepté ce partenariat sans grande difficulté : " ça fait partie de notre démarche et de notre éthique. On souhaite contribuer à l'économie locale, faire connaitre les petits producteurs qui travaillent dans le respect de la terre, des hommes et des bêtes."

Aujourd'hui, Xixtroak proposent 250 références de produits locaux et fermiers.