Pays Basque : le ministre de l'agriculture Didier Guillaume conquis par le circuit court

Pays Basque, France

Le ministre de l'agriculture en visite vendredi à Bardos. Didier Guillaume s'est d'abord rendu à la ferme Detcheverry, puis la société Bastidarra dans la zone artisanale Etxecolu. Il a ensuite terminé son circuit (court!) par la pose d'une première pierre de l'atelier du charcutier Montauzer (à une centaine de mètres de Bastidarra).

La ferme Detcheverry est l'une des six fermes qui approvisionne la laiterie. Les autres se situent non loin de là, à Hasparren, Labastide Clairence et Ayherre. Depuis son lancement en 2011, Bastidarra ne cesse de croître. Deux employés il y a huit ans et 500 000 euros de chiffre d'affaire. Aujourd'hui, la société emploie trente personnes et son chiffre d'affaire atteint les 3 millions d'euros.

Le circuit court c'est un modèle d'avenir — Didier Guillaume

le ministre de l'agriculture Didier Guillaume Copier

Le ministre accompagné de la député Florence Lasserre (MODEM) et la sénatrice (PS) Frédérique Espagnac © Radio France - Jacques Pons

Bastidarra fabrique des yaourts et du caillé. l'an dernier la société a traité 800 000 litres de lait de vache (70% de sa production), de brebis (25%) et de chèvre (5%). Les produits de la laiterie sont distribués sous les marques Ibaski et Ekia au delà des frontières du Pays Basque, en Nouvelle Aquitaine et en France. Désormais la société cherche à s’étendre. La visite ministérielle est tombée à point pour plaider cet agrandissement localement.

Hubert Candelé, le patron de Bastidarra Copier

Le ministre Didier Guillaume accueilli par le président de l’agglomération Pays Basque Jean-René Etchegaray © Radio France - Jacques Pons

A une centaine de mètres de Bastidarra, dans la même zone Etxecolu, le ministre de l'agriculture a terminé sa visite par la poste d'une première pierre, celle de l'atelier du charcutier Montauzer. Ce futur atelier remplacera l'actuel situé à quelques kilomètres de là, à Guiche. Pour la même superficie (3000 mètres carrés) l'atelier emploiera 35 personnes (contre 30 aujourd'hui). Christian Montauzer compte y sécher des jambons pour une durée de 14 à 24 mois.

Le ministre n'a pas hésité à couper quelques tranches du meilleur jambon de Christian Montauzer (mérite agricole épinglé) © Radio France - Jacques Pons

Cerise sur le gâteau, l'artisan charcutier a reçu la médaille du mérite agricole des mains du ministre Didier Guillaume. Samedi, le ministre sera intronisé par la confrérie du jambon de Bayonne. Ça vaut bien une médaille !

Christian Montauzer et Didier Guillaume © Radio France - Jacques Pons

La médaille du mérite agricole pour Christian Montauzer © Radio France - Jacques Pons