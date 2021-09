Pays Basque : pour décerner l'AOP, des dégustations de piment d'Espelette

Chaque producteur a devant lui sept verres à pied, au fond desquels on trouve de la poudre de piment d'Espelette. Ce jeudi 30 septembre, une centaine de lots doivent être dégustés. Dans la salle du syndicat du piment à Espelette, l'ambiance est à la concentration. Les jurés doivent noter sept critères parmi lesquels la couleur, la qualité aromatique ou bien la qualité du piquant.

Verres à pied et mouchoirs

Les jurés sortent le piment du verre à l'aide d'une spatule en bois. "On le pose sur le bout de la langue et on sent le piquant se développer et venir petit à petit sur les joues et le palais", explique Andoni, producteur à Itxassou.

La poudre de piment d'Espelette est déposé au fond d'un verre à pied © Radio France - Mathilde Ansquer

Le piquant se développe tellement que plusieurs sont obligés de se moucher pendant la dégustation. Pour éteindre le feu, un petit bol de riz est posé à côté de chaque participant. "Oui le riz j'en ai besoin, s'amuse Anne-Marie. Le piment fait éternuer, on pleure un petit peu... Mais ça fait partie du jeu !"

"Un coup d'œil me suffit"

D'autres jugent les cordes de piment suspendues au fond de la salle. Pour Laurence, c'est l'occasion d'exercer son œil affuté par 20 ans d'expérience. "En tant que productrice, j'ai l'habitude, un coup d'œil me suffit pour voir si le piment est sain, assure-t-elle. Pour l'AOP, les piments doivent être compris entre 7 et 14 centimètres, la corde doit être homogène, harmonieuse, et les piments propres et sains."

D'autres jurés évaluent les cordes de piment d'Espelette © Radio France - Mathilde Ansquer

Après la dégustation vient le moment des résultats. "Il y a toujours une petite dose de stress, explique Maialen Sarraude, responsable du syndicat du piment d'Espelette, qui organise la dégustation. Les producteurs ne se rendent pas toujours compte que le four n'a pas bien fonctionné ou que la maturation ne s'est pas bien passée. C'est aujourd'hui qu'ils connaissent vraiment la qualité de leur produit".

L'enjeu est de taille pour les 201 producteurs "la valeur ajoutée de leur poudre, c'est l'obtention de l'agrément piment d'Espelette", insiste Maialen Sarraude. Si un lot est refusé, son producteur a le droit à une seconde chance. Chaque année, environ 1% des lots présentés ne sont pas retenus pour l'AOP. D'après le syndicat, 211,678 tonnes de poudre de piment d'Espelette ont été produites sur la campagne 2020-2021.

