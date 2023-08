Pays-de-Bray : pour les vacances, et si on visitait une ferme ?

L'accueil à la ferme, à Menseil-Mauger (Seine-Maritime) se fait autour de la table du goûter. Lucie Engerant, la patronne des lieux propose du chocolat chaud ou froid à base du lait de ses vaches, des yaourts ou autre préparation laitière mais aussi des petits biscuits de sa fabrication. "Autrefois, à la ferme, on prenait une petite collation avant d'aller traire" sourit l'éleveuse. C'est une manière aussi de montrer à ses visiteurs, petits et grands, les fruits de son travail quotidien.

La table du goûter à la Vache de Louvicamp © Radio France - Bénédicte Robin

Elle profite d'ailleurs de ce moment de dégustation pour une petite démonstration ludique et pratique de fabrication de beurre. Lucie Engerant a mis de la crème et un peu d'eau dans un pot qu'elle donne à ses convives qui doivent secouer bien fort. Et en effet, au bout de quelques minutes un petit bout de beurre apparaît dans le pot pour le plus grand bonheur des plus petits, impressionnés par la manipulation.

Une fois le goûter avalé, il est temps d'alller voir les vaches dans la salle de traite et d'essayer, pour les plus téméraires, de traire soi-même. "C'est chaud et c'est dur" constate Basile, 5 ans et demi qui n'a pas vraiment réussi à faire sortir du lait mais qui se réjouit d'avoir essayé tout de même.

Dans la salle de traite de la ferme © Radio France - Bénédicte Robin

Mais ce qui fait le plus d'effet ce sont surtout les petits veaux à qui les enfants s'amusent à donner de la paille. Un grand amusement qui est peut-être à égalité avec le fait de monter dans le tracteur. En tout cas, c'est "super de faire de faire découvrir cela à mes enfants. En ville, on ne voit plus du tout cela. On consomme souvent les produits de la ferme et c'est bien qu'ils voient d'où cela vient, que c'est grâce à des gens comme ça que l'on peut manger tous les jours" explique Héloïse, venue avec ses deux enfants.

Les petits veaux de la ferme © Radio France - Bénédicte Robin

Et c'est tout le but de ces visites pour Lucie Engerant, faire "plonger dans le métier d'éleveur" non seulement pour le faire mieux comprendre et en "donner un bonne image" et pourquoi pas aussi faire naître des vocations chez les plus petits.

Les prochaines visites sont prévues :

Mardis 1er et 8 août ainsi que le lundi 14 août. Il faut appeler pour réserver : 02 35 09 27 52 ou par mail engerant.l.m@wanadoo.fr. Tarif : 8 euros par personne. La Vache de Louvicamp, 10 route de Beaussault, 76440 Le Mesnil-Mauger.