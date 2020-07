Pays de la Loire : la filière pêche s’organise pour l’après Covid-19

Sept millions d'euros de pertes : c'est la facture de la crise sanitaire pour la filière pêche des Pays de la Loire. Ce chiffre émane de l'association interprofessionnelle régionale qui est en train de se créer. Elle se réunit ce vendredi à Noirmoutier, justement pour faire le bilan et envisager l'avenir. Comme son nom l'indique, « Loire Ocean filière pêche » représente tous les acteurs, depuis les pêcheurs jusqu’à la distribution, en passant par les mareyeurs, ou encore les transporteurs.

Comme bien d'autres, le secteur a été durement touché par la crise sanitaire, et notamment la production. Pour la pêche, les pertes sont évaluées à près de cinq millions d’euros. En Loire Atlantique et en Vendée, la pêche représente 370 bateaux, et 1200 marins. Beaucoup de ces entreprises, qui sont essentiellement artisanales, sont aujourd'hui en grande difficulté, dit le Vendéen José Jouneau, président du Comité régional des pêches : « on est à peu près à moins 25% de chiffre d’affaire par rapport à 1019. Ca veut dire 25% en moins pour les salaires et les comptes des entreprises. Pour les entreprises en bonne santé, ça entraîne déjà des dégâts, pour les plus fragiles, c’est catastrophique. Et le Brexit ne va rien arranger ».

Seule la grande distribution fonctionnait encore correctement pendant le confinement. Mais plus de restaurant, plus de marché, et surtout plus d'exportation alors que c'est à 60% le premier débouché. Peser d'avantage sur l'organisation du marché, c'est précisément un des buts de l'association Loire Ocean filière pêche.