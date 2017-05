Pays de la Loire : la récolte des pommes sera en baisse en 2017

La récolte des pommes sera en baisse en 2017. C'est valable en Normandie, c'est valable aussi dans les Pays de la Loire. Le gel de la semaine dernière a abîmé les fruits. Pour le bilan définitif, il faut attendre trois à quatre semaines, que le fruit se développe.

A la Chapelle-Basse-Mer, Pierre-Henri Luneau possède un verger de 20 hectares. Il y cultive plusieurs variétés de pommes : Pink Lady, Jazz, Tentation, Rose Igloo et Honey Crunch. Il les produit pour la SCALFA, la Société Coopérative Agricole des Fruits de Loire-Atlantique, qui les vend ensuite à la grande distribution.

La semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi, il a fait 2,2 degrés. Un tiers de son verger a subi des dégâts.

Contrairement à la vigne, ici les défauts sur les pommes ne se voient pas à l'oeil nu. Il faut couper le fruit pour constater les creux tracés par le gel et les changements de coloration.

Pour dresser un bilan complet du dégât causé par le gel, il faudra attendre encore 3 à 4 semaines, d'ici là des tâches et des déformations pourraient bien apparaître sur les fruits.

Si les inquiétudes se concrétisent, il faudra demander un report des cotisations et des traites. C'est l'épouse et associée de Pierre-Henri qui s'en occupe, Anne Luneau.

Ça veut pas dire qu'on paiera pas, mais on espère qu'on va nous laisser un petit peu de délai pour payer ce qu'on doit à l'administration. On espère aussi que les banques nous soutiendront et que là aussi on aura un report de nos annuités.