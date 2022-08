Pays de le Loire : les producteurs de moules accusent le coup

Les Producteurs de moule des Pays de la Loire enregistrent cette année d'importantes baisses de production dues au manque d'eau douce. En baie de l'Aiguillon, les volumes sont en baisse de 15% et ça peut monter à 30% du coté de La Plaine sur Mer.

En baie de l'Aiguillon, c'est le manque d'eau douce

En baie de l'Aiguillon, il y a une baisse de productivité due au manque d'eau du printemps. Il n'y a pas eu assez d'apport en eau douce et en sels minéraux pour faire grossir toutes les moules. Même s'il est encore trot tôt pour dresser un bilan définitif de la saison, Emmanuel Bertaud, le président du syndicat des mytiliculteurs de la baie de l'Aiguillon estime les pertes autour de 15%.

A La Plaine-sur-Mer, les étoiles de mer

Du coté de La Plaine-sur-Mer, le problème est celui des étoiles de mer qui mangent les moules. Ces étoiles de mer sont, d'habitude, repoussées au large pendant l'hiver par le flux de la Loire et ça n'a pas été le cas l'hiver dernier. Antonio Charpentier, le président du Syndicat de la moule de Bouchot de l'Atlantique raconte : "Tout ce qu'on voit, quand on pêche, ce sont les coquilles vides, on voit les étoiles et les coquilles vides. Les pertes sont difficile à chiffrer". Romain Charpentier, Mytiliculteur à La-Plaine-sur-Mer, parle de fléau. Il estime, chez lui, les pertes à 30%.