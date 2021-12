Pays de Lorient : près de 500 hectares de friches agricoles à "reconquérir"

Les terres agricoles se font de plus en plus rares en Pays de Lorient mais une partie d'entre elles n'est pas exploitée. Toutes ces friches ont été recensées dans une étude qui est présentée aux maires des communes concernées ce mardi 21 décembre. Objectif : les reconquérir.

"C'est une richesse qui dort et on veut l'exploiter pour qu'elle reprenne vie", sourit Jean-Marc Le Clanche, président de la Chambre d'agriculture du Pays de Lorient (partenaire de l'étude). En tout, 478 hectares de friches sont identifiés dans cette étude commandée par le Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Lorient, composé d'élus locaux. Elle est présentée ce mardi 21 décembre aux maires des 27 communes concernées qui vont jouer un rôle central dans la "reconquête".

Deux tiers des friches "facile" à reconquérir

Si l'agence d'urbanisme AudéLor a identifié et recensé les parcelles dans le détail, c'est désormais aux équipes municipales des communes d'entrer en contact avec les propriétaires et faire les démarches pour que ces friches soient effectivement reconquises.

"Ils donnent cela aux élus, commente Evelyne Maho, membre de l'association environnementale Tarz Heol, à Ploemeur, mais, honnêtement, qu'est ce qu'ils vont en faire ?" Elle souligne également qu'il reste beaucoup de travail : "c'est pratiquement parcelle par parcelle où il faut étudier la question."

Des centaines d'hectares de friches ont été identifiés. - AudéLor

"On a visité 635 friches sur le terrain et on a rencontré chaque commune concernée par les friches agricoles, assure Hélène Bouteloup, qui a réalisé l'étude pour AudéLor en neuf mois. Le résultat, c'est quand même que l'on a 65% de ces friches qu'il est encore facile et peu coûteux de reconquérir avec des moyens normaux disponibles sur une exploitation agricole."

"Les propriétaires, souvent, sont des gens qui n'ont pas trouvé de futur repreneur ou qui sont en conflit avec des repreneurs potentiels, explique Jean-Marc Le Clanche, ou ils ont prévu de passer le terrain en constructible donc ils ne veulent pas louer. Il y a tout un tas de raisons qu'ils faut expertiser, il faut lever le tabou et remettre ce terrain à l'exploitation."

Des terres pour qui ?

"Nous avons beaucoup de demandes d'installation en production maraîchère, révèle le président de la Chambre d'agriculture du Pays de Lorient, donc on se doit de leur trouver du terrain et le foncier est très convoité." Ces hectares reconquis sont destinés à ces nouveaux agriculteurs, ou aux exploitations actuelles pour faire des agrandissements. Elles pourraient aussi servir de "compensation" pour les collectivités qui artificialisent des terres agricoles pour des projets immobiliers.

"On va passer dans un stade de zéro artificialisation dans peu de temps, poursuit l'agriculteur, on ne pourra plus consommer du foncier comme on en consommait jadis." C'est ce penchant écologiste de la démarche qui séduit Evelyne Maho : "je trouve cela tout à fait positif, c'est une démarche qui n'aurait pas existé il y a 15 ou 20 ans."