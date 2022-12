Pays de Retz : un jeune éleveur laitier de Chauvé sacré Mister France agricole 2023

Samedi soir, Tony Rondeau était sacré Mister France Agricole et lundi après-midi il mettait au monde un veau de 45kg : "C'est ça le métier et, quand le veau est vivant on est content !", explique-t-il dans un large sourire. Tony dormait quand il a appris, par un coup de téléphone, qu'il était élu Mister France Agricole 2023 : "Sur le coup, je n'ai pas réalisé !"

ⓘ Publicité

Comme la centaine d'autres candidats au concours, il a posté sur Facebook une photo qui donne une image positive de l'agriculture. Lui a choisi de poser avec Suzette, sa génisse presque apprivoisée : "Suzette est née prématurément, trois semaines avant terme. Elle ne faisait que 25kg donc je l'ai bichonnée et je m'y suis attachée. Je me suis entraîné à la faire marcher au licol et je lui ai acheté une petite cloche comme dans les montagnes." Tony la promène même dans le village !

C'est cette photo avec Suzette qui a permis à Tony Rondeau de remporter le titre de Mister France agricole 2023.

Et la génisse lui rend bien cette affection. A en croire Tony, c'est grâce à Suzette qu'il a remporté le concours de Mister France agricole : "La photo est très belle. Suzette est proche de moi, elle pose sa tête sur la mienne. On voit bien qu'elle n'est pas sauvage. Comme quoi, en ayant la patience de dresser des animaux, on y arrive."

Nathalie, la maman de Tony, a les yeux qui brillent : "Forcément que je suis fière de mon grand ! C'est l'aîné et je suis très fière de lui." Tony ne vient même pas d'une famille d'agriculteurs. La maman est aide-soignante et le papa, Pascal, mécanicien automobile : "Adolescent, il prenait son petit vélo et allait voir un agriculteur du coin, à côté de chez nous. Il a pris passion et, depuis ce temps là, il n'a jamais cessé de vouloir faire ce métier."

2023 sera décidément une grande année pour Tony Rondeau. Actuellement salarié agricole, il doit s'installer au printemps, toujours dans la même l'exploitation. En participant au concours de Mister France Agricole, il a voulu faire passer un message : "Il reste des jeunes motivés malgré la conjoncture et tout ce qu'on peut entendre. Je suis passionné par les vaches laitières, je connais l'exploitation depuis 5 ans, on me propose de m'installer : il faut y aller !"

Pas de temps de répit pour Mister France agricole 2023 qui vient d'aider une de ses vaches à vêler. © Radio France - Anne Bertrand

Tony, c'est aussi le nouveau visage de l'agriculture. Il a décidé de passer de 100 à 70 vaches laitières pour deux raisons : "Le temps de travail et puis, financièrement, je n'ai pas besoin de travailler avec 100 vaches. Je veux une exploitation à taille humaine, ça permettra une meilleure gestion et d'être plus performant." Sans basculer dans l'agriculture bio ou raisonnée, le jeune éleveur veut aussi développer l'accès au pâturage : "Les animaux dehors le plus longtemps possible, c'est un peu ma philosophie."

Et après Mister France Agricole, le prochain défi pour Tony sera-t-il de participer à l'émission L'Amour est dans le Pré ? "Ah non, pas du tout !", répond dans un éclat de rire le jeune éleveur.

loading