Pays de Savoie : année quasi blanche pour les producteurs de pêches, poires et pommes

Après le violent épisode de gel survenu en avril dernier, entre 80 et 100% des récoltes de poires et de pêches sont perdues. Seules les pommes ont plutôt bien résisté en Savoie et Haute-Savoie.

Lorsque Jean-Luc Girardin regarde son verger, situé à La Motte-Servolex (Savoie), on lit la désolation dans son regard : "Le constat est sans appel, on voit bien que sur les pêchers, il y a un fruit tout les kilomètres. L'année dernière sur mon exploitation, on a récolté 12 tonnes de pêches et cette année on va plafonner à 100 kilos", regrette le producteur.

"C'est 100% de perte sur les pêches" - Jean-Luc Girardin. Copier

La récolte 2021 détruite par le gel

En raison de la vague de gel qui a frappé la Savoie et Haute-Savoie dans la nuit du 7 au 8 avril dernier, 100% de la production de pêches est perdue cette année et ce n'est pas beaucoup mieux pour les poires, "80 à 100% de pertes" selon les exploitations, précise Jean-Luc Girardin qui est aussi président du syndicat des fruits de Savoie. Il représente environ 70 producteurs dans les deux départements.

La seule bonne nouvelle se trouve du côté des pommes qui ont plutôt bien survécu au gel. "Heureusement pour les producteurs, la moyenne des départements est située entre 20 et 30% de poires et 70 à 80% de pommes", détaille Jean-Luc Girardin. Un ratio qui permet de limiter la casse sur la trésorerie des exploitants qui sont tout de même inquiets pour l'avenir.

Inquiétudes pour la production de 2022

"Notre travail c'est d'avoir une production régulière tous les ans" - Jean-Luc Girardin. Copier

Les producteurs doivent désormais penser à la suite et rebondir pour obtenir une bonne récolte à l'été 2022 mais ils savent déjà que ce ne sera pas être facile car après une année marquée par le gel, les risques de la surproduction et de l'effondrement des cours sont importants, explique le président du syndicat des fruits de Savoie : "Les arbres se sont reposés cette année et s'il y a beaucoup de fleurs l'année prochaine, ils seront en capacité de toutes les accepter donc ce n'est pas une bonne chose. Notre objectif est d'avoir une production régulière tous les ans et pas d'avoir un coup beaucoup et un coup pas du tout".

Par ailleurs, une surproduction entraîne des fruits généralement de petits calibres "moins facilement valorisables à la vente", selon Jean-Luc Girardin.

Les producteurs attendent une deuxième expertise de gel qui doit intervenir au mois d'août et qui devrait déboucher sur le déclenchement de la calamité agricole. Cela permettra aux exploitants impactés de toucher environ 10.000 euros par hectare.