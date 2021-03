Alors que s'ouvre la saison de pêche à la truite ce samedi dans la Somme, Franck Deremy, 47 ans, habitant de Longueau près d'Amiens raconte son autre passion. Lui qui pêche à la ligne s'est aussi mis à l'aimant pour dépolluer étangs et rivières du département.

Il pêche le poisson mais aussi la ferraille dans les étangs et rivières de la Somme

Masqués mais au grand air, les pêcheurs peuvent mettre leur ligne à l'eau ce samedi matin, une demie heure avant le lever du soleil. C'est la saison de la truite qui démarre pour sept mois. Franck Deremy, 47 ans, habitant de Longueau près d'Amiens est l'un des adeptes de ce loisir mais pêche aussi à l'aimant depuis plusieurs semaines.

Pratique réglementée

Une pratique très encadrée car considérée comme "dangereuse", selon les termes de la préfecture de la Somme. En 2019, près de Péronne, deux jeunes avaient remonté une grenade au phosphore. Ils avaient souffert d'irritation des yeux et des mains. Mais Franck Deremy respecte les règles. "Tout ce qui est arme, grenade, il ne faut pas y toucher, le laisser en place et faire un périmètre de sécurité, appeler les pompiers, les gendarmes et attendre. Il ne faut absolument pas laisser les enfants avec des aimants", explique t-il.

3 000 à 4 000 pêcheurs à la truite dans la Somme

En 2020, la fédération de pêche dans la Somme a délivré 19 000 cartes. La saison de la truite, qui s'étend jusqu'en septembre concerne de 3 000 à 4 000 pêcheurs. Ils peuvent prélever six poissons par jour, d'une taille minimale de 25 centimètres.

Tous les affluents de la Somme, sauf l'Arvre sont de première catégorie tout comme l'Authie et ses affluents ainsi que la Bresle et ses affluents. Pour respecter les règles de sécurité sanitaire, les pêcheurs doivent porter un masque durant leurs sorties.