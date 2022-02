Pêche à la civelle : à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, des professionnels inquiets pour la suite

"C'est de la paperasse tout ça, on ne les voit pas sur le terrain ces scientifiques-là". Le ton est donné d'entrée. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), Sébastien Laborde, pêcheur en mer depuis des années est remonté, comme tout ses collègues. Il pourrait en effet se voir priver de la pêche à la civelle pour la saison 2022-2023. Dans un rapport, le Conseil international pour l'exploration de la mer recommande l'arrêt total des prélèvements pour protéger au maximum l'espèce.

Ses recommandations du CIEM sont généralement suivies par l'Union Européenne, d'où l'inquiétude des pêcheurs. "On en parle beaucoup en ce moment, et on a peur d'y passer", avoue Sébastien Laborde. La pêche à la civelle, ça représente environ 30% de son chiffre d'affaires annuel. Comme ses collègues, le professionnel a le droit de récupérer 180 kilos de civelle de début décembre à début avril. Un quota qui le satisfait pleinement.

L'avenir des bateaux en jeu

Dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 17 bateaux pêchent la civelle, le bébé de l'anguille également appelé alevin, durant la période autorisée. Une source de revenu non négligeable puisque le prix du kilo est généralement très élevé, autour des 250 à 300 euros aujourd'hui en France. Alors si l'Union Européenne venait à interdire d'ici quelques mois la pêche de ce type de poisson, "il y aurait de la colère, beaucoup de colère" selon Sébastien Laborde.

On nous parle d'espèce menacée, mais nous, en mer et dans les rivières, on voit des quantités de poisson que l'on n'avait pas vues depuis des années. On regrette surtout que les scientifiques ne viennent pas sur le terrain avec nous. C'est usant, on se sent oubliés, pas vraiment écoutés" - Sébastien Laborde, pêcheur à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Sébastien Laborde, pêcheur à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. © Radio France - Marius Delaunay

De leur côté, les pêcheurs estiment avoir fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour protéger au maximum la population de civelles, avec l'acceptation progressive des quotas. Ils l'affirment, ils aident aussi à développer la présence des alevins dans les rivières françaises, avec leurs opérations de repeuplement. Des méthodes qui consistent à prélever une population de civelles dans un bassin donné, déjà bien fourni, pour les ramener ensuite vers des zones où les alevins sont moins nombreux.

"Il y a un décalage"

Thierry Quéméner pêche également la civelle, du côté du Croisic en Loire-Atlantique. Il représente la profession au niveau national, et pour lui, "il y a un décalage entre ce que l'on relève sur le terrain et les études de ces scientifiques. Ils devraient sortir de leurs bureaux. Dans toutes les réunions auxquelles j'assiste, au niveau national et européen, on parle toujours du savoir des gens de terrain. En réalité, ça ne reste que de belles déclarations, jamais mises en application. Les gens de terrain, les pêcheurs, on s'en fout".

La question d'une possible suppression de la pêche à la civelle inquiète aussi des élus, comme François Blanchet, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Également conseiller régional chargé de la pêche en région Pays de la Loire, il s'offusque "de la roulette russe opérée à Bruxelles". "Chaque année, les quotas sont remis en jeu et ouverts à la discussion. Pour les pêcheurs, ça crée forcément beaucoup d'inquiétude, ce n'est pas viable à terme".

Comme beaucoup de pêcheurs, François Blanchet aimerait que l'Union Européenne revoit ses quotas tous les deux à trois ans, et non toutes les années afin d'offrir plus de visibilité à long terme aux professionnels. En France, la région Pays de la Loire représente plus de la moitié de la production de civelles, notamment en Loire-Atlantique et en Vendée, avec plus de 200 bateaux de pêche.