Ils se querellaient depuis plusieurs semaines sur le calendrier de pêche de la coquille Saint-Jacques. Finalement pêcheurs français et britanniques de la baie de Seine ont trouvé un accord que l'on n'attendait plus, ce lundi soir. Après d'âpres négociations et revirements, cet accord en demi-teinte prévoit que les pêcheurs britanniques acceptent de pêcher le précieux mollusque en baie de Seine à partir du 1er novembre, contre le 1er octobre pour les Français. Un bémol : cette règle ne concerne que les bateaux de plus de 15 mètres. Les pêcheurs français, principalement Normands, ont dû lâcher du lest et faire des concessions.

Les Français cèdent sur les bateaux de moins de 15 mètres

L'accord est entré en vigueur à minuit ce mardi matin. Les pêcheurs britanniques s'engageaient à quitter la zone des 12 miles où il ne reviendront que le 1er novembre. Mais contrairement à la demande des Français, seuls les bateaux de plus de 15 mètres sont concernés. Le président de la commission nationale coquille au comité des pêches l'a confirmé lundi soir : "On a été obligé de laisser tomber les moins de 15 mètres" car les bateaux britanniques "sont en train de faire un ravage dans la zone".

Les gouvernements doivent entériner l'accord

Contrairement aux Anglais, Les pêcheurs français n'ont le droit de pêcher la coquille que du 1er octobre au 15 mai, pour préserver la ressource. Ils avaient donc demandé que l'accord porte sur un calendrier commun. Les échanges à Londres puis Paris s'étaient finalement conclus par un refus des Britanniques, sans doute encore fâchés par les affrontements qui les avaient opposés à leur collègues normands fin août. Une trentaine de navires français avaient essayé d'empêcher cinq navires britanniques de pêcher le précieux mollusque. Finalement après des semaines de discussions et une rupture des négociations jeudi dernier, les deux parties ont dit "yes". Reste maintenant aux deux gouvernements à officiellement entériner l'accord.