Pêche à la pibale : l'Europe va-t-elle interdire l'or blanc de la Gironde ?

"Là, c'est de la très belle qualité, de la belle civelle !" Après trois heures de pêche ce mardi matin, l'Engoulevent est de retour au port des Callonges à Saint-Ciers-sur-Gironde. Ce petit civelier en bois à la coque bleue, jaune et blanche ramène 4 kilogrammes d'une précieuse cargaison : des milliers d'alevins, "des bébés" d'anguilles, dont le prix peut atteindre jusqu'à 5.000 euros le kg. "L'or blanc de la Gironde", comme le résume Cyrille Martin alias Nono, pêcheur de pibales depuis 25 ans.

"Il y en a de plus en plus donc ce n'est pas un poisson en état de disparition"

"Ça fait vingt ans que je ramasse la civelle, raconte Jacky, le mareyeur. C'est la première année où j'en vois autant donc ça veut dire que l'espèce n'est pas en perdition". Pourtant, en novembre dernier, le Conseil international pour l'exploration de la mer a recommandé l'arrêt total des prélèvements d'anguilles en 2022-2023. Les préconisations scientifiques rendues par le CIEM, plus ancien organisme international de recherche sur l'environnement marin, sont généralement suivies à la lettre par l'Union européenne. D'où l'inquiétude des pêcheurs girondins.

"C'est faux, carrément faux", répond Cyrille Martin aux scientifiques marins estimant que la civelle est menacée d'extinction. "Ce sont des gens qui ne sont pas sur le terrain et qui ne connaissent pas grand chose", ajoute Jacky. Grâce aux opérations de repeuplement, "l'espèce se porte bien", assure le mareyeur.

"Qu'ils ne viennent pas nous dire qu'il n'y a plus d'anguille et plus de civelle !"