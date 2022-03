Pêche à la truite : lancement de saison très attendu au Pays basque

Le grand jour est arrivé pour les amateurs. La saison de la pêche à la truite est officiellement lancé ce samedi 12 mars. Dans la boutique spécialisée Comptoir Outdoor à Urrugne, au rayon des moulinets, Fabrice se cherche un nouveau modèle. "J'étais venu pour acheter des leurres pour l'ouverture, et je repars avec plus, c'est toujours pareil", sourit le pêcheur amateur originaire de Urt. Comme lui, ils sont beaucoup à faire de l'achat plaisir avant d'attaquer la saison, c'est ce que remarque en tout cas le patron du magasin Mathieu De Aizpurua :"on a plusieurs types de clients, on voit les retardataires qui se rendent compte au dernier moment qu'ils leur manque du matériel, puis après, il y en a qui se font plaisir aussi, qu'ils ont envie d'aller au bord de l'eau et de profiter de l'ouverture ce week end".

Ils devraient être nombreux à être au rendez vous cette année encore. Une tendance de fond depuis le COVID remarquent les spécialistes. "Y'a eu un effet COVID" a noté le président de l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de la Nivelle Côte Basque Olivier Briard. "L'an dernier, les gens ont voulu redécouvrir la nature, alors ils ont repris leur carte de pêche, le nombre d'adhérents a augmenté". En effet l'an dernier, ils ont délivré 1700 cartes d'adhérents, un record depuis 30 ans.

Les prévisions sont plutôt bonnes pour ce premier week-end de pêche, pour le reste de la saison, difficile de se prononcer, en revanche, dans l'eau, tout a été préparé pour que tout soit parfait par l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de la Nivelle Côte Basque. Olivier Briard explique que les techniciens ont tout fait dans l'entre saison pour " faciliter la montaison de truites sur les zones de reproduction pour qu'elles se reproduisent dans les meilleures conditions possibles en tête de bassin", par ailleurs "il y a eu une veille des pollutions tout au long de l'année, et forcément une vigilence toute l'année pour limiter le braconnage ou les mauvaises actions". Et maintenant, les pêcheurs auront jusqu'au 18 septembre pour en profiter.