Pêche à la truite : les conseils pour faire mouche

Par Antoine Quevilly, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Avis aux quelques 15 600 pêcheurs de l’Eure et de Seine-Maritime ! La pêche à la truite est ouverte à partir d’aujourd’hui et s'achèvera dans plus de 6 mois, le 16 septembre prochain. La pêche, une histoire de passion ET de réglementation.