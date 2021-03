Pêche à la truite : les pêcheurs trépigent d'impatience avant l'ouverture

Dès 6h38, les passionnés de la truite vont pouvoir investir les lacs et les rivières à l'occasion de l'ouverture de la pêche à la truite. Un événement attendu par de nombreux pêcheurs chaque année. Un bon moyen de renouer avec la nature, le calme et les amis pour les pratiquants.

Se retrouver entre amis

Avant de pêcher, il faut régler sa canne, acheter les appâts (ver de terre, larve) pour être opérationnel dès demain matin. Gérard Derrière gère le magasin de pêche Liberty Pêche à Portet-sur-Garonne. Il s'attendait à faire le plein de monde dans sa boutique : "Chaque veille d'ouverture de la pêche aux truites, amateurs comme experts viennent s'approvisionner. _Cette année j'ai senti un engouement particulier_. Un besoin de revenir à la nature. Les gens veulent surtout pêcher entre amis, se retrouver, pas forcément pour la truite. Honnêtement, ce n'est pas encore la période propice pour la pêcher, les eaux sont trop froides. C'est plus pour l'aspect convivial".

Les pêcheurs connaissent bien Gérard et son expertise. Jean-Marc est un client fidèle et c'est un beau samedi en perspective pour lui : "Départ 6h30 avec cinq amis, on va dans les Pyrénées, je ne sais pas encore où. Je veux juste du calme. On va rentrer pour 17h30, c'est contraignant mais au moins, on sera devant le Crunch France-Angleterre".

Quelques lieux pour pêcher la truite

Quelques endroits en Haute-Garonne pour pêcher la truite dès samedi matin :

LABEGE INNOPOLE :Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Castanet

BARBIS : AAPPMA de Carbonne

FLOURENS : AAPPMA de Toulouse

LA LOUGE à Muret : de la chaussée au centre-ville jusqu’à l’embouchure avec la Garonne

Vous avez donc six mois pour profiter de la pêche à la truite et pourquoi pas, initier vos proches à cette pratique. La fermeture de la pêche à la truite 2021 aura lieu le dimanche 19 septembre 2021.