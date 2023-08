Pêche à pied dans le Calvados : une loi de 2021 met en émoi les pêcheurs du bar

C'était une pêche déjà très réglementée. Elle l'est un peu plus avec cet arrêté de novembre 2021 qui interdit aux pêcheurs loisirs de conserver le bar qu'ils auront attrapé en bord de mer. "Je n'étais pas au courant. On l'ignore complètement et je n'ai pas vu de forces de l'ordre" explique Jean-Bernard, un adepte de la pêche au bar à Ouistreham (Calvados).

Un assouplissement de la mesure

"Pour moi, c'est toujours la réglementation en vigueur c'est-à-dire deux bars par jour et par pêcheur et 42 centimètres minimum", ajoute-t-il. Cet habitant de Ouistreham a l'habitude de venir pêcher ce poisson dès que la marée est basse. "Je pratique une pêche à l'ancienne", sourit-il.

Cette mesure suscite beaucoup d'incompréhension. "Quand on pêche, on mange du poisson, on ne pêche pas uniquement du bar", relate Eric. "C'est une restriction supplémentaire. Il y du bar juvénile en quantité. Si maintenant c'est la pêche interdite, c'est dommage" s'indigne-t-il.

"C'est du loisir. Certains vont sur un terrain de pétanque, nous on se passionne pour la pêche, la faune, la flore avec le respect", conclut-il. Plusieurs associations de pêche normande et de parlementaires ont écrit au secrétaire d'Etat à la Mer , Hervé Berville. Elles demandent un assouplissement de cette mesure pour cet été.