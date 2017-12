Pêche à pied : la réglementation évolue le 1er janvier

Le 1er janvier, les réglementations de la pêche à pied changent. Les quantités qu'on a le droit de ramasser vont diminuer.

Ce lundi de décembre, il ne fait pas très chaud. On est en semaine, pas pendant les vacances scolaires, et pourtant, il y a quand même près de 80 personnes sur la plage, grandes marées oblige. Alors forcément, il faut faire attention à ce qui est pêché.

L'arrêté réglementant la pêche à pieds en Charente-Maritime dès le 1er janvier © Radio France - Louis de Bergevin

"La pêche à pieds, c'est ouvert à tous, sans permis, donc pour qu'il y ait toujours des coquillages à pêcher, il faut être raisonnable" explique Alix Buhrendt. Elle est Eco garde sur l’île de Ré. Elle explique les règles. On ne peut pas pêcher les plus petits coquillages, les plus jeunes. La praire, par exemple, doit être plus longue que 4,3cm.

"Le fruit de cette pêche ne peut pas être vendu. Et 5kg pour une famille, ça paraît raisonnable" - Alix Buhrendt, Eco garde sur l’île de Ré

On peut venir pêcher tous les jours. "Et comme ça ne se garde pas longtemps, rajoute Alix Burhendt. Il vaut mieux manger le jour même, ou le lendemain, les coquillages qu'on a pêché." Pour faire respecter les réglementations, elle donne une règle, les pêcheurs peuvent mesurer leurs coquillages. Mais la tête penchée sur la vase, les pêcheurs ne sont pas toujours attentifs. Alors elle refait un tri, à leur retour sur la terre ferme. Ce qui n'est pas toujours du goût de tout le monde. Quand un pêcheur doit se séparer de la moitié de son stock, il ronchonne parfois.

La pêche à pieds à Saint-Martin-de-Ré © Radio France - Louis de Bergevin

Dans l'ensemble les pêcheurs comprenne, même si ils ont du mal à suivre. Jean-Marc vient régulièrement ici. Mais le moment qu'il préfère, c'est quand il est de retour chez lui. "On peut les manger à la poêle, avec de l'ail, du persil. Mais moi je les préfères crus. C'est pour le repas du midi!" Il a le droit à 5kg de pétoncles, mais ne ramènera pas plus de 2kg aujourd'hui chez lui.