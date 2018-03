Morlaix, France

Les plaisanciers bretons sont en colère, au régime sec depuis un bon mois. Ils n'ont plus le droit de pêcher le bar au nord du 48e parallèle, soit au-dessus de la baie d'Audierne. Ils veulent que la règlementation européenne soit revue et demande à Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, de faire pression sur Bruxelles.

Ils étaient 600 à défiler dans les rues de Morlaix ce samedi pour exprimer leur mécontentement. En tête de cortège, Marie secoue sa canne à pêche. Au bout de l'hameçon, une boîte de maquereau. "C'est une provocation, car aujourd'hui on nous interdit de pêcher le bar, et demain ? Ce sera le maquereau ? On n'aura plus qu'à le manger en boîte", peste cette plaisancière de Treflez, dans le Finistère. Elle dénonce surtout une différence de traitement par rapport aux pêcheurs professionnels. "En deux ans, je n'ai pêché qu'un seul bar de plus de 42 centimètres, conformément à la règlementation. Un seul. Et les chalutiers, eux, ils font ce qu'ils veulent. Qu'on ne dise pas que c'est nous qui menaçons les ressources, c'est du foutage de gueule."

Le rassemblement est parti du centre commercial Géant. © Radio France - Adrien Bossard

Dans le cortège, les manifestants rient jaune. © Radio France - Adrien Bossard

"Le bar, c'est notre ADN, au même titre que nos églises et nos chapelles, c'est notre patrimoine", Philippe Bras

Pour beaucoup, c'est l'identité bretonne qui est aujourd'hui menacée, explique Philippe Bras, le porte-parole du collectif "La mer à tout le monde", organisateur du rassemblement. "Le bar, c'est notre ADN. Au même titre que nos églises et nos chapelles, c'est notre patrimoine. Les gamins, on leur apprend à marcher, à nager et ensuite à pêcher ici."

L'une des nombreuses pancartes dans le cortège de la manifestation. © Radio France - Adrien Bossard

Les irrésistibles gaulois ne veulent pas baisser les bras. © Radio France - Adrien Bossard

Derrière, c'est toute une économie qui pâtit de cette directive européenne. Fédérations de pêches, ports de plaisance et magasins spécialisés, tous dans le même bateau à en croire Jean Kiffer, le président de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers (FNPP). "Il n'y a que des technocrates bruxellois pour décider d'une telle interdiction. L'impact est considérable sur les articles de pêches, le nombre d'adhérents dans les fédérations, tout diminue. Un bar pris en pêche de loisir génère vingt fois plus d'emplois qu'en pêche professionnelle. Ce que fait l'Europe, c'est un massacre."

Il demande au Ministère de l'Agriculture de s'opposer à Bruxelles. De son côté, l'EAA, un regroupement de pêcheurs européens, va déposer une requête d'ici la semaine prochaine auprès de la cour européenne de justice.