Pêche au brochet : ouverture anticipée pour les 40 000 pêcheurs des deux Charentes

La pêche au brochet ouvrira plus tôt que prévu, samedi prochain, le 27. Initialement, elle devait débuter le 1er mai. Un rendez-vous attendu par les 40 000 pêcheurs de Charente-Maritime et de Charente.

Charente-Maritime, France

