Pêche aux oursins en Corse : "La pire saison de ces 20 dernières années"

Pour Xavier D'Orazio, premier prud'hommes d'Ajaccio, invitée ce lundi de la chronique La Nouvelle Eco de France Bleu RCFM , « la saison avait déjà très mal commencé ». « Au début, il y avait le mauvais temps, puis ensuite tous les professionnels qui sont sortis, ils ont un peu pêché mais comme ils ont vu qu'ils n’étaient pas beaux, ils ont arrêté de pêcher » dit-il.

ⓘ Publicité

« Il n’y a pas assez de contrôles, à mon avis », Xavier D'Orazio, premier prud'hommes d'Ajaccio

« Il y en a de moins en moins. Il n’y a pas assez de contrôles, à mon avis. Par exemple, vous avez un plaisancier qui, l'été, fait une douzaine d'oursins. Vous multipliez par tant de bateaux, ça fait des milliers de douzaines d'oursins mais eux ils ne s’en rendent pas compte ». Et d’ajouter : « Il ne faut pas interdire les gens qui vont faire comme on dit "A Zinata nant’à i scoglii", il faut les laisser faire, mais il faut quand même un peu plus contrôler les plaisanciers plutôt que de contrôler les professionnels ». Pour tenter d’endiguer le déclin de la ressource, les professionnels demandent « 2 à 3 ans d’interdiction de pêche ».

Vers une interdiction de pêche de 2 à 3 ans ?

« C'est un manque à gagner, mais si on demande nous ça à l’Etat, on n’aura pas de subvention, surtout pour le pêcheur professionnel qui fait les oursins. Ça aurait dû être l'inverse : L'État qui nous demande de fermer » poursuit Xavier D'Orazio, premier prud'hommes d'Ajaccio. « On s'est concertés, déjà, on va prendre des décisions entre les 4 prud'homies et le comité régional. Après, il faut des rapports scientifiques, on ne peut pas fermer une pêche comme ça ».

Egalement impactée par une situation de pénurie d'oursins, la Sardaigne a décidé d’en interdire la pêche pour l'année 2022. « La Sardaigne est autonome, ils ne sont pas obligés de passer par l'État. Ils font un peu ce qu'ils veulent et puis ils ont raison » conclut Xavier D'Orazio.