Coronavirus : presque tous les navires de pêche bretons à l'arrêt

Les pêcheurs bretons sont frappés de plein fouet par la crise du coronavirus et l'impact du confinement. Le poisson ne se vend plus et les bateaux sont presque tous rentrés aux ports.

La filière de la pêche en Bretagne va-t-elle se relever de la crise du coronavirus et de l'impact des mesures de confinement ? "Presque la totalité des bateaux sont à l'arrêt, à part quelques navires côtiers et de petite pêche", s'alarme Olivier Le Nézet, président du comité régional des pêches. "Le mareyage est aussi au ralenti, et les poissonniers en pâtissent", précise-t-il.

Fermeture des frontières et chutes des cours

"Le marché s'est restreint, sachant que beaucoup de nos ressources pêchées partent en Espagne, la _fermeture des frontières a eu un premier impact_, explique Olivier Le Nézet. Le deuxième, c'est la fermeture des écoles et restaurants, avec près de 50% d'activité supprimée du jour au lendemain."

Les quantités pêchées se sont donc retrouvées bien supérieures à la demande en chute libre : "on a plusieurs centaines de tonnes de poissons invendus ou détruits sur les derniers jours, même des espèces de haute qualité comme la lotte ou la raie, précise-t-il. Vendredi, on a eu 30 tonnes d'invendus au Guilvinec."

La semaine dernière, les prix de vente de certains produits se sont donc effondrés dans les criées : 8 euros contre 17 d'ordinaire pour le kilo de sole, 12 contre 35 pour le turbo.

Le confinement avec des pâtes, pas du poisson

Les Français se sont aussi plus largement mis à délaisser le poisson en raison du confinement constate Olivier Le Nézec : "les gens ont plutôt fait des stocks de pâtes, de riz et de conserve que de poisson ! Il faut _que les gens continuent à manger des produits frais et locaux pour que l'économie ne s'arrête pas_", implore-t-il.

"Les pêcheurs sont prêts à aller pêcher du poisson sain pour la santé mais il faut que la population prenne conscience qu'il faut les aider, et _qu'elle n'oublie pas quand elle retourne faire ses courses les étals de poisson à disposition_, lance Olivier Le Nézec. C'est ce qui permettra la poursuite de l'activité des professionnels."