Pêche : coup de filet record, 150 tonnes de maigres dans les eaux landaises

Pêche miraculeuse pour les uns, massacre pour les autres, c'est en tout cas un coup de filet record qui a été donné au large d'Ondres (40) par un bateau de pêche breton originaire de Concarneau ce mardi. Autour de 150 tonnes de maigres ont été attrapés en un seul coup de filet. Une prise exceptionnelle, record même, qui ne rentrait pas dans un seul bateau. Le patron du bolincheur breton de 17 mètres a donc appelé ses collègues basco-landais pour qu'ils viennent en profiter également.

L'auteur de ce coup de filet historique, c'est Patrice Petillon, patron du bateau War Raog IV. Cela fait 40 ans que le marin de Concarneau pêche à la sardine. Il se présente comme défenseur des petits métiers face à la pêche intensive et, quitte "à ne pas se faire des amis", il se dit même favorable à l'instauration d'une pause de son activité en période de reproduction des poissons. Mais en tant que pêcheur, ce coup de filet, c'est le rêve d'une vie : "C'est extraordinaire, le coup de ma carrière", s'enthousiasme Patrice Petillon avant de poursuivre. "L'eau est devenue blanche tellement ça bouillait avec le poisson. On ne voit ça qu'une fois dans sa vie".

Une prise trop grosse pour un seul bateau

C'était donc ce mardi 21 février au large d'Ondres dans les Landes. Le War Raog IV, bateau de pêche de Concarneau qui pêche en ce moment la sardine entre les Landes et le Pays Basque suit au radar ce qui, selon le pêcheur, est un banc de sardines. Les marins font donc leur manœuvre, entourent le banc de sardines avec le filet pour capturer les poissons. Sauf qu'il ne s'agit pas de sardines, mais surtout de maigres, des poissons pouvant peser jusqu'à 80 kg.

À ce stade, précisons-le. Un certain nombre de défenseurs de l'environnement et des responsables d'associations de plaisanciers pêcheurs amateurs ne croient pas en cette version de prise accidentelle. Ils expliquent qu'avec le matériel électronique qui équipe aujourd'hui les bateaux, on ne peut pas confondre des sardines et des maigres. Quoi qu'il en soit, il y a tellement de poids dans le filet du pêcheur breton, au moins 150 tonnes, que le bateau ne peut pas tout remonter à son bord. Alors pour ne pas perdre ce poisson qui s'est étouffé dans le filet, le capitaine lance un appel radio pour prévenir ses collègues de Saint-Jean-de-Luz et de Capbreton. Plusieurs bateaux de pêche, ainsi que quelques plaisanciers, accourent pour profiter de cette pêche miraculeuse. Il y a juste à se baisser pour remonter les tonnes de poisson qui flottent et commencent à dériver puisque sous le poids, une partie du filet du War Roag IV s'est déchirée.

Du poisson jusque sur les plages

Mais tout ne sera pas ramassé en mer puisque selon plusieurs témoignages concordants, des poissons s'échouent sur les plages autour d'Ondres et que des personnes vont venir les ramasser, quitte à charger voitures et remorques directement sur le sable.

Un déchargement historique à la criée de Saint-Jean de Luz

Sur ses 150 tonnes de maigres, plus de 110 tonnes vont ainsi arriver à la criée de Saint-Jean de Luz qui confirme le caractère historique de cette journée. La plus grosse rentrée de maigres de l'histoire en une seule journée. Une aubaine économique pour les acteurs de la pêche qui se frottent les mains.

"Une pêche honteuse"

Cette prise record est loin de réjouir tout le monde. "C'est une pêche honteuse", s'indigne ainsi Philippe Garcia, président de l'association de défense des milieux aquatiques. Selon lui, ce coup de filet représente à lui seul :"environ 25 % du tonnage annuel de la France en un seul coup de filet. Quand on se permet de prendre autant en si peu de temps, on met en danger la ressource. C'est la guerre à la mer".

