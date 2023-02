Pêche : dans le cadre du plan de sortie de flotte post-Brexit, 90 bateaux vont partir à la casse

Les pêcheurs français privés d'accès aux eaux britanniques après le Brexit sont désormais fixés sur leur sort. Au terme d'un long processus administratif, le secrétaire d’État chargé de la Mer annonce ce vendredi que 90 navires de pêche vont être détruits en France, 34 autres figurent sur une liste d'attente. Au total, sur 2.860 navires, 164 dossiers ont été déposés

ⓘ Publicité

La Bretagne est la région la plus touchée par ce plan avec 45 bateaux retenus (4 % de la flotte régionale). 18 navires seront concernés en Normandie, 13 en Nouvelle- Aquitaine, sept en Hauts-de-France et en Pays-de-la-Loire.

Les armateurs concernés ont trois mois pour déconstruire les bateaux et être enfin indemnisés.

L'enveloppe globale est de 65 millions d'euros, financée par la Commission européenne. Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa puissance.

Après une bataille diplomatico-commerciale de plus d'un an entre Paris et Londres, arbitrée par Bruxelles, la France a finalement obtenu 1.054 licences de pêche du Royaume-Uni et des îles anglo-normandes, permettant aux titulaires de continuer à pêcher dans leurs eaux, comme avant le Brexit.

L'aide au carburant prolongée de trois mois

En plus de cette annonce sur le plan de sortie de flotte, Hervé Berville annonce que l'aide financière accordée aux pêcheurs pour faire face à la hausse des prix du carburant est "prolongée de trois mois", et diminuera progressivement jusqu'à la mi-mai.

D'un montant de 25 centimes (hors taxe) par litre de gazole jusqu'à la mi-février, cette aide "passe à 20 centimes, puis à 15 centimes le 15 mars, puis à 10 centimes le 15 avril, jusqu'à la mi-mai", détaille le secrétaire d'État à la Mer.

"L’État continue de soutenir les pêcheurs, durement touchés par les crises successives du Covid, du Brexit et la hausse des prix des carburants", a affirmé le secrétaire d’État, soulignant que la pêche était désormais "le seul secteur économique en France à recevoir un soutien" sur le prix du carburant.

Cette aide avait été mise en place par le précédent gouvernement de Jean Castex dans le cadre du "plan de résilience" visant à aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Alors qu'elle devait initialement expirer fin juillet, elle a été prolongée à plusieurs reprises.