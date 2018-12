Pêche durable : les Normands qui s'engagent

Près de neuf poissons sur dix vendus en grande surface ne proviennent pas de la pêche durable, selon une étude de l'association UFC-Que choisir. En Seine-Maritime, des restaurateurs, poissonneries et grandes surfaces privilégient les poissons locaux et de saison.

Le Havre, France

86 % des poissons achetés en grande surface "sont pêchés selon des méthodes non durables ou dans des stocks surexploités". C'est la conclusion d'une enquête publiée ce lundi par l'association de consommateurs UFC Que choisir. Sur les étals, c'est dur de s'y retrouver car les poissons sont souvent mal étiquetés : sur la plupart, seule la mention "Atlantique Nord-Est" est indiquée.

Des poissons issus de la pêche artisanale et industrielle mélangés sous une même étiquette

Ce n'est donc pas très précis, et selon Pascal Coquet, le président du comité régional des pêches en Normandie, ça empêche le consommateur de savoir ce qu'il achète : "On se retrouve avec des poissons aussi bien pêchés en France qu'en Irlande, en Ecosse, en mer du Nord... Tous sont étiquetés "Atlantique Nord-Est", c'est un problème parce qu'on n'a pas la même façon de travailler que certains pays. En France notamment sur la côte normande c'est surtout de la pêche industrielle alors qu'en Hollande ou en Ecosse c'est surtout de la pêche industrielle."

Un logo pour y voir plus clair

C'est d'autant plus compliqué que selon la zone de pêche, un poisson comme le bar peut être menacé ou présent en abondance. En attendant plus de traçabilité, on peut déjà s'informer sur les saisons des poissons : un calendrier existe, comme pour les fruits et légumes.

Pour aider les consommateurs et promouvoir la pêche durable, le logo Mr. Good Fish a été créé, grâce à un programme européen éponyme à l'initiative de trois aquariums, dont Nausicaa à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Des grossistes, des poissonneries et des grandes surfaces comme Auchan (qui se dit néanmoins "pas encore irréprochable") ont adhéré. Des restaurateurs aussi se sont engagés, notamment Pierre Caillet, qui travaille à Valmont, près de Fécamp. Ce chef du restaurant Le Bec au Cauchois possède une étoile au Michelin. Il n'utilise que des poissons de saison et locaux, pêchés sur la côte Manche (du Nord Bretagne à Boulogne) : "la roussette, le hareng, le maquereau !"

Pierre Caillet, restaurateur engagé en faveur de la pêche durable Copier

On est sur des espèces certifiées comme étant en stock et en bonne santé, on travaille sur des calibres de saison à maturité sexuelle.

Avec un cahier des charges à respecter : "On est sur des espèces certifiées comme étant en stock et en bonne santé, on travaille sur des calibres de saison à maturité sexuelle." Exit donc le cabillaud, "victime de surpêche". Les code-barres sur les étiquettes de livraison sont très précises : "il est indiqué la zone de pêche qui précise exactement où a été pêché le poisson, l'engin utilisé pour la pêche, le nom du panneau, le porte de débarque... cela permet un suivi complet"