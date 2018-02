Boulogne-sur-Mer, France

C’est un grand pas pour Mr Goodfish. Ce label de pêche durable, créé il y a près de dix ans, à Boulogne-sur-mer, par Nausicaa, va apparaître dans les rayons poissonnerie d'Auchan, en France. Le but est de sensibiliser le consommateur à l’achat de certaines espèces de poissons plutôt que d’autres, en fonction de l’état de la ressource ou de la saison.

Saisonnalité des espèces, stocks en danger, pêche à taille adulte et conditions d‘élevage en aquaculture, Mr. Goodfish aide le consommateur à s'y retrouver. © Radio France - Matthieu Darriet

En France, plus de 50 % des achats de poissons se font en grandes surfaces. Et à lui seul, Auchan commercialise plus de 46.000 tonnes, par an. Jacques Lecardinal est responsable des achats "produits de la mer" de l’enseigne :

Nous ne sommes pas là pour faire tous les choix à la place du consommateur, mais nous avons arrêté certaines espèces, comme par exemple les requins. Là, nous avons pris la décision, mais pour le reste, c'est au consommateur petit à petit de se faire une opinion. A nous de l'aider. Les gens veulent bien manger, sans abîmer.

Aider le consommateur

Saisonnalité des espèces, en fonction des périodes de reproduction, stocks en danger, pêche à taille adulte, et conditions d‘élevage en aquaculture.... tout ceci sera expliqué aux consommateurs, raconte Florence Huron, Madame Goodfish :

On en va pas demander au consommateur d'avoir une liste avec toutes les informations scientifiques. Alors, nous travaillons en amont avec les responsables de la qualité et des achats pour planifier et référencer les espèces. Et le consommateur retrouve le logo sur l'étal, ainsi que des fiches recettes et des conseils. Les équipes poissonnerie seront là aussi pour renseigner.

Auchan signe avec Mr. Goodfish sur l’aquaculture -plus de la moitié des volumes écoulés- avant une extension au poisson sauvage, même si l’enseigne a déjà ses filières durables.