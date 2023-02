Pêche et vente interdites pour les huitres du lac d'Hossegor dans les Landes

Les huitres du lac d'Hossegor sont interdites à la pêche, la vente et la consommation à cause de la présence de norovirus (photo d'illustration).

Dans un communiqué la Préfecture des Landes annonce ce jeudi 23 février 2023 la "fermeture temporaire de la zone de production ostréicole du lac marin d'Hossegor". Dans les faits, des analyses ont révélé la présence du norovirus. Cela fait suites à plusieurs signalements d'intoxications alimentaires de la part de consommateurs.

Des premiers cas d'intoxications alimentaires signalés mi-février

"Les premiers cas remontent à la mi-février" explique Philippe Nollen de la Direction Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations qui regroupe notamment les services vétérinaires de l'État. Dans les faits le norovirus n'est ni plus ni moins que le virus responsable de la gastro-entérite aigüe. Si il n'est pas possible de déterminer précisément l'origine de la contamination actuelle du lac, Philippe Nollen précise que ces contaminations surviennent généralement l'hiver, elles sont liées à une épidémie de gastro-entérite en cours dans la population, et une forte cumulation de précipitations. "La charge virale peut-être très importante du fait de l'épisode de gastro entérite dans la population et malgré la performance des traitements en station d'épuration. Il peut y avoir du norovirus qui se retrouve dans des eaux qui ont été traitées, qui partent dans le milieu comme des eaux traitées et qui, à la faveur des marées, reviennent dans le lac" détaille-t-il.

Pêche, vente et consommation interdites jusqu'au 8 mars

Les premiers cas sont liés à des huitres prélevées le 8 février, il faut respecter un délai de 28 jours pour que le virus disparaisse, les huitres sont donc impropres à la consommation jusqu'au 8 mars (au moins) indique Philippe Nollen. Celles commercialisées doivent être, entendu retirées de la vente. En revanche, contrairement par exemple à la grippe aviaire, il n'y a pas de nécessité de vide sanitaire et de destruction des coquillages actuellement dans le lac. En effet, l'huitre est un animal qui filtre l'eau, le virus va donc s'éliminer de lui-même et les huitres redevenir propres à la consommation.

En attendant, les ostréiculteurs peuvent vendre des huitres venant d'autres bassins de production, une chance selon Corentin Nicolas, qui travaille pour Chez Vergez. "La particularité du lac d'Hossegor c'est qu'il est trop petit pour produire suffisamment pour répondre à l'ensemble de la demande.Chaque ostréiculteur, en fait, fait une partie de sa production sur d'Hossegor, mais également une partie de la production dans d'autres bassins. Et le gros avantage qu'on a, c'est de pouvoir en fait aller chercher sur d'autres bassins des huîtres qui sont propres à la consommation" explique-t-il*.*

Prévenir plutôt que guérir ?

Les ostréiculteurs réalisent régulièrement des analyses pour les bactéries et virus mais celles concernant le norovirus sont particulièrement couteuses. Du côté de la Préfecture on indique que la règle actuelle est de procéder à des analyses évènementielles pour rechercher le norovirus, c'est-à-dire après le signalement d'un ou plusieurs cas qui laissent supposer la présence de la contamination. Corentin Nicolas le regrette : "Là où on pourrait faire du préventif, c'est quand on sait que ce virus est susceptible d'être dans l'eau à de fortes concentrations lors de fortes intempéries ou comme en ce moment avec les travaux du lac, même si je ne dis pas que c'est forcément à cause des travaux. Est-ce-que les responsables de la qualité des eaux du lac ne pourraient pas anticiper ces évènements là et faire des analyses pour évaluer la situation du lac ?" s'interroge l'ostréiculteur.

D'autant plus que cette contamination n'est pas une première, c'est "régulier" indique Philippe Nollen. En 2015 puis 2021, déjà, la zone ostréicole du lac d'Hossegor avait été fermée temporairement pour les mêmes raisons.