Pêche : Jersey exclut 75 bateaux français de ses eaux

C'est un coup de massue pour les pêcheurs normands et bretons, Jersey vient d'accorder 95 licences de pêche à des bateaux français, 75 demandes sont rejetées.

La nouvelle est tombée en fin de matinée Jersey accorde donc 95 licences de pêche à des bateaux français et en rejette 75. Cette licence c'est le sésame obligatoire pour continuer de travailler dès vendredi dans les eaux dépendant de l'île. Ce sujet des licences de pêche est sensible et source de tension depuis le Brexit. Le coup de colère de la ministre de la Mer Annick Girardin. "La pêche française ne doit pas être prise en otage par les Britanniques à des fins politiques", a-t-elle déclaré.

« Suite à la réception de nouvelles données par Jersey et la transmission de nouveaux éléments justificatifs ces dernières semaines, le Gouvernement a confirmé qu’il délivrera 64 licences définitives ainsi que 31 licences provisoires, en plus des 47 licences déjà délivrées à d’autres bateaux depuis début 2021 », annonce le gouvernement de Jersey.

Les 31 bateaux, devront « fournir des éléments supplémentaires avant de se voir délivrer une licence », ils obtiendront une provisoire leur donnant jusqu’à fin janvier 2022 pour fournir ces pièces supplémentaires. Les 75 bateaux qui ne sont pas éligibles le sont « parce qu’ils n’ont exercé aucune activité de pêche dans les eaux de Jersey au cours de la période en question ou n’ont pas été en mesure de justifier d’une telle activité ».

Tout bateau non muni d’une licence devra cesser toute activité de pêche dans les eaux de Jersey dans un délai de 30 jours