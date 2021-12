Pêche : L'Angleterre accorde 23 licences supplémentaires à la France.

Nouvel épisode dans l'affaire des licences de pêche entre la France et le Royaume-Uni. Londres et Bruxelles ont annoncé ce samedi que 23 nouvelles licences de pêche sont accordées aux bateaux Français. La France qui réclame toujours 81 permis supplémentaires.

23 sur 104.

Les autorités Britanniques distillent les licences de pêche au compte goutte. Dans le bras de fer Post-Brexit entre l'Europe et le Royaume-Uni, la France avait laissé à son voisin d'outre-Manche jusqu'au vendredi 10 décembre pour "Montré un signe de bonne volonté" avant de prendre de nouvelles sanctions.

"Hier soir, après avoir reçu des éléments justificatifs additionnels de la part de la Commission européenne, le Royaume-Uni a accordé 18 licences à des navires de remplacement" a indiqué le porte-parole du gouvernement Britannique.

en parallèle, l'île Anglo-Normande de Jersey, qui délivre ses licences de pêche de manière indépendante a accordé de son côté cinq nouveaux permis aux bateaux Français.

Le bras de fer continue.

Selon l'accord signé fin 2020 entre l'union Européenne et l'Angleterre, les pêcheurs européens peuvent travailler dans les eaux britanniques a condition de démontrer qu'ils exercer leurs activités avant le Brexit.

Mais depuis plus de onze mois, Français et Britanniques se disputent sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir.

La France réclame au Royaume-Unis 1108 licences. elle en a obtenu pour le moment 1027. Quatre-vingt-un navires restent pour le moment sans permis.