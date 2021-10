Pêche : la France annonce des mesures de rétorsion contre la Grande-Bretagne

La France montre les muscles. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres l'entrée en vigueur à partir de mardi 2 novembre de mesures de rétorsion à l'encontre de la Grande-Bretagne. "Interdiction de débarquement", "contrôles douaniers" accrus, voilà quelques unes des mesures prises si le nombre de licences accordées aux pêcheurs français restait insuffisant.

Contrôles systématiques

Si Londres ne fait aucune avancée d'ici à début novembre, Paris promet "l'interdiction de débarquement de produits de la mer" britanniques en France, "avec des contrôles sur les camions", et la mise en place de "contrôles douaniers et sanitaires systématiques sur les produits (britanniques) débarqués". Depuis le Brexit, le sujet de la pêche reste explosif, même s'il ne concerne qu'un nombre limité d'acteurs par rapport à d'autres dossiers. En volume, les débarques britanniques (environ 3.000 tonnes en 2020 pour 10,2 millions d'euros) représentent moins de 5% des exportations totales britanniques de produits de la pêche vers la France.

Mais Paris ne "laissera pas la Grande-Bretagne s'essuyer les pieds sur l'accord Brexit", a dit ce mercredi le porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal évoque aussi une possible "deuxième série de mesures", "avec notamment des mesures énergétiques qui ont trait à la fourniture d'électricité pour les îles anglo-normandes" et Jersey en particulier.

Moins de la moitié des licences accordées

Fin septembre, l'île anglo-normande avait accordé 95 licences de pêche à des bateaux français, et rejeté 75 demandes. Un coup de massue pour la filière pêche normande et bretonne. L'accord post-Brexit, conclu in extremis fin 2020 entre Londres et Bruxelles, prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Mais Français et Britanniques se disputent sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir.

Dans les zones de pêche encore disputées, la zone des 6-12 milles des côtes britanniques et îles anglo-normandes, Londres et Jersey ont accordé au total un peu plus de 210 licences définitives, alors que Paris en réclame encore 244. Le porte-parole du Premier ministre britannique estime de son côté que "98% des licences de pêche ont été accordées".