La pêche normande subit de plein fouet la fermeture des restaurants et de nombreuses poissonneries. Parmi les produits les plus touchés, il y a le bulot certifié MSC de la baie de Granville sur la côte ouest de la Manche.

Pêche : les cours du bulot au plus bas sur la côte ouest du Cotentin

Le déconfinement progressif du 11 mai prochain est attendu avec impatience par les pêcheurs professionnels. En cette période, les professionnels de la côte ouest du Cotentin devraient être en mer pour ramener notamment les coquillages et crustacés de nos plateaux de fruits de mer.

"Mais à peine la moitié des bateaux quittent les ports", explique Didier Leguélinel, co-président de la commission bulots au comité régional des pêches de Normandie. "Et les cours, ce sont les volumes qui se sont effondrés. Aujourd'hui on ne vend pas cher très peu de bulots. il n'y a même pas de quoi partager la misère, ça devient très tendu".

On pêche seulement 10% du volume habituel, constate Didier Leguélinel

Ainsi la criée de Granville sur la côte ouest de la Manche devrait vendre chaque jour 20 tonnes de bulots, soit entre 80 et 100 tonnes par semaine. Mais entre le 27 et le 30 avril, seulement six tonnes qui ont trouvés preneurs. Les prix sont passés de 3 euros le kilo à seulement 1,80 cette semaine.

A peine la moitié des bateaux sortent pêcher les bulots dans la Baie de Granville © Maxppp - MARC OLLIVIER

Lors des premières semaines de confinement, les bulots de la Baie de Granville certifiés MSC qui n'avaient pas trouvé preneurs, étaient conditionnés pour être congelés et vendus à partir de l'automne prochain, rappelle Didier Leguélinel. "Mais les mareyeurs n'ont pas la place pour stocker, ni la trésorerie pour continuer à soutenir la filière".

Et les aides débloquées ne permettent pas de compenser la totalité des pertes et cela pourrait avoir de graves conséquences pour certains équipages si la reprise tarde.