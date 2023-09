Pêche : les mareyeurs bretons très inquiets face à la crise de la filière

Après les propos d'Hervé Berville, le secrétaire d'État à la Mer sur la fin des aides sur le gasoil pour les pêcheurs , c'est toute la filière en aval qui craint pour son avenir.

Pas de visibilité

Les mareyeurs du port de Lorient sont inquiets et confrontés à leurs propres problèmes depuis le Brexit et le plan de sortie de flotte. "Depuis le plan de casse, c'est de pire en pire, il y a de moins en moins de poissons en local et on est bien obligé de faire tourner la boutique en allant chercher du poisson à l'import", résume Romain Kervelec, directeur de Sogelmer. La moitié du poisson qu'il vend environ provient de bateaux bretons.

Une baisse globale de la ressource qui complique le travail des professionnels du mareyage dont une grande partie du travail consiste à prévoir la demande : "C'est hyper compliqué d'anticiper, on n'est même plus capables de s'engager sur des quantités, car nous n'avons aucune visibilité". Une instabilité qui risque encore de s'aggraver si les chalutiers bretons restent au port : "On va se retrouver forcément au pied du mur, obligés de vendre le poisson qui restera, mais sans le poisson de nos côtes, je ne vois pas comment on pourra répondre à la demande", explique Jean Besnard de Moulin Lorient Marée.

Impossible équation

Le mareyage se retrouve spectateur de la crise actuelle, coincé entre une ressource en baisse et une demande en hausse avec une exigence de prix bas, notamment de la grande distribution. "On a également la concurrence de nombreuses autres régions, Royaume-Uni, Boulogne, Normandie. Si on est trop cher ou si on ne peut pas répondre à la demande, les clients iront ailleurs et je ne sais pas si la solidarité du consommateur va pouvoir faire en sorte qu'il exige un poisson breton", poursuit Jean Besnard. Hervé Berville, le secrétaire d'État à la Mer, avait demandé un effort à la grande distribution l'an dernier. Demande restée lettre morte d'après les professionnels.

Emplois menacés

Face à cette situation plus que délicate, de nombreuses structures réfléchissent à une réorganisation : "Si cela continue, on va être obligé de diviser par deux l'atelier et réduire la masse salariale pour essayer d'être un minimum rentable", explique Romain Kervelec. Chez Moulin Marée, la réflexion est la même : "Depuis quelques mois et même quelques années, on réfléchit à ce que doit être la taille d'un atelier de marée, car les apports sont devenus trop incertains". Si les chalutiers bretons devaient stopper leur activité, ce sont donc des centaines d'emplois à terre qui seraient immédiatement et directement menacés.