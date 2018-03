Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Entre les rayons, Serge et Jeannot ont le sourire et l’œil qui brille. "On attend ça chaque année, c'est un rituel, et l'occasion de passer un bon moment dans la nature avec des amis". Nos deux compères fouinent entre les hameçons et les leurres multicolores. "On achète des choses dont on ne se servira peut-être même pas" rigole Serge sous sa moustache. Une étude récente de la fédération régionale de pêche montre que le panier moyen annuel est de 1123 euros, carte comprise. "Quand on aime, on ne compte pas" ajoute Ludovic qui est venu de l'Allier pour quelques courses. "Habituellement, je vais dans la Sioule, mais là il y a trop de débit, et je vais m'orienter vers un autre coin secret".

les derniers préparatifs pour l'ouverture © Radio France - Jean-Pierre Morel

Dans le magasin, les clients affluent. Un pic d'activité pour le responsable de l'enseigne située à Gerzat, près de Clermont. "C'est évidemment un moment très particulier pour nous aussi" apprécie le commerçant, "on essaye de s'adapter aux nouvelles tendances, il y a toujours plus de technologies". Mais moins de pêcheurs.

Des pêcheurs moins nombreux

En 2017, la fédération du Puy-de-Dôme a délivré 20790 cartes de pêche dans le département. Une baisse de 0,76% par rapport à l'année précédente. Mais les pêcheurs, essentiellement des hommes, ont plus de 45 ans pour près de la moitié d'entre eux, et plus de 55 ans pour un tiers. Le développement des parcours "no kill" plus ludiques, où le poisson est relâché, est fait pour séduire les jeunes. Après trois années sans augmentation, le prix de la carte a pris un euros de plus (74 euros pour un adulte). Elle est disponible sur internet.