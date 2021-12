Ultimatum post-Brexit : leur licence refusée, ces pêcheurs de Saint-Malo restent à quai

L'ultimatum de la France au Royaume Uni dans le dossier de la pêche est confirmé par le gouvernement. Il a été fixé à ce vendredi. La ministre de la Mer, Annick Girardin, prévient que si toutes les licences de pêche post-Brexit encore réclamées au Royaume-Uni n'étaient pas accordées d'ici vendredi soir, Paris irait « au contentieux ». Mais Londres ne reconnait pas l'échéance fixée par Paris. La France a obtenu un millier de licences de pêche et en attend encore une centaine. Et pour ceux qui ont vu leur licence refuser l'attente est interminable. C'est le cas à Saint-Malo de Pierre Vogel et son associé Julien Camus classés sur la liste rouge par les autorités de Jersey.

Preuves incomplètes

Pierre Vogel ne peut plus pêcher en plongée la coquille Saint-Jacques sur le plateau des Minquiers situé dans les eaux de Jersey. Le "welga", un petit bateau de 7 m de long, est à quai depuis plus d'un mois. Pierre Vogel a pourtant pu prouver une antériorité de pêche sur la zone, des documents demandés par les autorités de Jersey, mais c'est insuffisant. Pierre Vogel et son associé Julien Camus sont un cas complexe car ils ont acheté en 2020 un bateau de Granville, sans système de géolocalisation mais avec une licence "Baie de Granville" qui régissait les droits de pêche avant le Brexit. Le trentenaire Malouin a pu retrouver des fiches de pêche mais c'est insuffisant "on a rempli le dossier complètement, mais on n'a pas pu donner de preuve de géolocalisation". Un imbroglio administratif qui les rend impuissant.

"Faut nous laisser pêcher"

Les deux pêcheurs vendent en priorité pour les restaurateurs et après une année d'activité, leur situation économique reste fragile. Ils attendent donc une solution rapide pour sortir de cette attente interminable en pleine période de Noël de ventes importantes de coquilles Saint-Jacques. "On a toute une filière en circuit court grâce à notre activité artisanale" rappelle Julien Camus. "faut nous laisser pêcher et il faut trouver une solution pour sauver notre activité".

Il faut trouver un droit de pêche rapidement pour sauver notre entreprise. Il va falloir que les autorités réagissent, sinon il n'y aura plus de petits bateaux et il n'y aura plus de pêche artisanale - Pierre Vogel

Perte de confiance

Le temps est long pour ces jeunes pêcheurs "on tourne en rond, on ne peut pas faire notre métier, c'est hyper frustrant" explique Gaëtan Loiseau, le matelot. Pierre Vogel ne croit pas que l'ultimatum de Paris va changer quelque chose "Je ne crois plus au Président, je ne crois plus en Annick Girardin. Maintenant, il faut que ça bouge."