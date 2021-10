Pêcheur britannique dérouté au Havre : le navire reste à quai en attendant une décision de justice

Le navire britannique avait été arrêté et verbalisé dans la nuit de mercredi à jeudi en pleine période de tensions entre la France et la Grande-Bretagne. Il est depuis à l'arrêt au port du Havre. Son capitaine, un Ecossais, est accusé d'avoir pêché plus de deux tonnes de coquilles Saint-Jacques sans autorisation. L'administration française a demandé la saisie du navire et une caution de 150.000 euros. Demande rejetée par le juge des libertés. L'administration a donc fait appel.

Le navire est toujours à quai ce dimanche et ne devrait pas bouger "tant que la cour n'a pas statué sur l'appel de l'administration" pour l'avocat havrais Mathieu Croix, spécialiste en droit maritime et mandaté par l'armateur écossais du bateau. Examen qui devrait avoir lieu "la semaine prochaine normalement mais nous n'avons pas de date pour l'instant", termine l'avocat.

Le capitaine risque une amende de 75.000 euros. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel en août prochain.