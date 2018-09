Les pêcheurs français et anglais ont rendez-vous à Londres ce mercredi pour tenter de trouver un accord sur les zones de pêche à la coquille Saint-Jacques. Le 28 août dernier des incidents avaient eu lieu au large entre 35 chalutiers normands et leurs homologues britanniques.

Caen, France

Nouvel épisode ce mercredi dans la "guerre" de la coquille Saint-Jacques que se livrent pêcheurs anglais et normands depuis le 28 août dernier. Ce jour-là, les pêcheurs des deux pays ont échangé des insultes au large de la baie de Seine. Il y a eu aussi des jets de pierre et des manoeuvres dangereuses engendrant une collision entre deux navires.

Bataille navale

Une véritable "bataille navale" ayant pour origine la pêche à la coquille dans cette zone où les marins-pêcheurs français s'interdisent d'aller avant le mois d'octobre pour "préserver la ressource". Une règle qui ne s'applique pas aux anglais. Du coup, ils ne se privent pas pour traverser la Manche et venir non loin des côtes françaises ramasser le précieux coquillage. Dans ce climat très tendu, la Marine française est "prête à intervenir" pour éviter des "heurts" , a déclaré ce mardi le ministre de l'Agriculture et de la pêche Stéphane Travert.

Il va falloir trouver un accord pour parvenir à une gestion durable et efficace de la ressource en coquilles Saint-Jacques" a estimé M. Travert

Un accord compliqué à trouver

Une réunion est prévue ce mercredi à Londres à 14 heures ( heure locale). Les pêcheurs des deux pays et les industriels se retrouveront pour tenter de trouver un accord. Et ce ne sera pas simple. Franck Esnault, le patron de "la Petite Brise" à Trouville-sur-mer, ne décolère pas :

Ils viennent (les anglais) tout râcler sous notre nez ! Si on laisse faire, en octobre, il n'y aura plus de coquilles. Trouver un accord c'est pas compliqué mais si les britanniques n'en veulent pas c'est qu'ils veulent venir détruire la zone française "

Franck Esnault, patron de " la Petite brise" un chalutier coquillard de Trouville-sur-mer (14) Copier

Pour Dimitri Rogoff, le président du comité régional des pêches de Normandie, qui participera à cette réunion à Londres : "il faut trouver un accord mais on sait qu'un qu'un accord avec une vraie gestion des ressources, on y arrivera pas aujourd'hui (...)" a-t-il déclaré sur France Bleu Normandie. Ce sera , quoi qu'il arrive, un accord "à minima" ...

C'est le moment de calmer le jeu mais Il y a beaucoup de postures avec en toile de fond le Brexit (...) poursuit Dimitri Rogoff. On va proposer aux anglais d'aller, d'ici au 1er octobre, pêcher plus loin et comme ça on sera bons amis "

Dimitri Rogoff , président du comité régional des pêches de Normandie Copier

A noter que, sur le plan légal, la pêche par les Britanniques de la coquille Saint-Jacques, hors des saisons de pêche dans les eaux où ont eu lieu les incidents, n'est pas illégale puisque ce sont les Français qui ont déterminé un calendrier pour pouvoir mieux gérer la ressource.