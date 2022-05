Pénurie d'ouvriers agricoles : des centaines d'emplois à pourvoir cet été dans les Landes

Les agriculteurs manquent de bras pour cet été. Dans les Landes, plus de 500 postes de saisonniers sont à pourvoir pour castrer le maïs cet été et le groupement d'employeurs n'a reçu que 200 candidatures. L'année dernière, à la même époque, 1 000 jeunes avaient déjà postulé. La pénurie d'ouvriers agricoles touche toutes les cultures et l'élevage, et concerne aussi bien les postes en CDD qu'en CDI.

Saisonniers, CDD, CDI... tous types de postes à pourvoir

"On a constaté un manque après la fin de l'été 2021", explique Hélène Duporté, du groupement d'employeurs des Landes qui regroupe 350 adhérents. Et on ne se l'explique pas. Nous avions beaucoup de saisonniers itinérants qui, aujourd'hui, ne postulent plus. Nous essayons d'aller chercher des jeunes à la sortie de l'école mais beaucoup se dirigent vers d'autres formations ou corps de métiers". Pourtant, l'association tente de faciliter la logistique des jeunes qui castrent le maïs : "Nous avons mis en service des bus, financés par les exploitants donc gratuits pour les saisonniers, pour les conduire tous les jours au champ." Ces bus partent de Mont-de-Marsan, Dax, Hagetmau, Tartas, Sabres, Saint-Sever, Villeneuve-de-Marsan ou Morcenx.

Des postes sont également à pourvoir en CDD de 2 à 3 mois ou bien en CDI, à temps plein. "Certains exploitants, après des mois de recherches, ont même renoncé, ajoute Hélène Duporté. Aujourd'hui nous avons un poste à Samadet, en polyculture et élevage de bovins, ainsi que dans les kiwis à Peyrehorade.