Pénurie de beurre : les agriculteurs de la FDSEA de Meurthe-et-Moselle dénoncent une "intox" des grandes surfaces

Il n'y a pas de pénurie de beurre ! Une quinzaine d'agriculteurs des syndicats FDSEA et JA de Meurthe-et-Moselle sont allés porter ce message aux consommateurs vendredi 3 novembre dans plusieurs grandes surfaces de Nancy.

"Producteurs, consommateurs : ne comptons plus pour du beurre !" Une quinzaine de producteurs laitiers affiliés à la FDSEA et aux JA (Jeunes Agriculteurs) de Meurthe-et-Moselle ont distribué des tracts ce vendredi, en soirée, dans plusieurs supermarchés de Nancy mais aussi à Lunéville et à Lexy (Pays-Haut).

Les agriculteurs ont livré leur version sur l'absence du beurre dans les rayons © Radio France - Isabelle Baudriller

Alors que certains rayons de beurre sont vides ou presque, les agriculteurs parlent "d'intox", de fausse crise et de vraie guerre des prix avec les distributeurs. "On vient dire aujourd'hui aux clients que s'ils n'ont pas de beurre, ce n'est pas nous qui ne produisons plus, c'est la grande distribution qui refuse d'acheter le beurre au prix des marchés mondiaux", explique Daniel Perrin, responsable de la section "lait" à la FDSEA 54, "il n'y a pas de pénurie de lait, ni de beurre."

C'est la grande distribution qui dit aux consommateurs : "voilà ce que vous allez manger". Et aujourd'hui, elle le prive de beurre. C'est pire que les tickets de rationnement. Dans quel monde on vit ? Daniel Perrin, de la FDSEA 54

Un échange est engagé avec les clients du magasin... © Radio France - Isabelle Baudriller

... mais aussi avec son directeur, François Carmona (à gauche) © Radio France - Isabelle Baudriller

Une action dans le calme. Un échange avec le directeur du magasin est même engagé mais la compréhension mutuelle semble impossible. "Je ne parviens pas à avoir du beurre pour mes clients", constate François Carmona. Son explication ? La demande mondiale : "Quand on commande 10 produits, on n'en reçoit que 5. Les 5 autres partent à l'export". Le directeur du supermarché s'engage à retirer le mot "pénurie" de ses affichettes et à discuter avec une délégation d'agriculteurs prochainement autour d'une table. Et pas au rayon frais.