Sécheresse : les producteurs s'inquiètent d'une pénurie de lait dès l'automne

C'est la première fois en 15 ans qu'Eric Bourquardez est obligé de nourrir ses vaches avec du fourrage au mois d'août. "A cause du manque de pluie, les vaches ne trouvent pas assez d'herbe dans le champ. Les quelques unes qui restent sont très pauvres en vitamines et en nutriments", explique le producteur de Villars-le-sec, près de Delle. Résultat : à peine le mois d'août entamé, il faut déjà piocher dans les stocks de fourrages fait l'année dernière et prévus pour la consommation de cet hiver. Dans les silos, de quoi tenir jusqu'en décembre, grand maximum.

L'éleveur se montre pessimiste quant au réapprovisionnement des stocks. D'autant plus que le maïs qui sert aussi à l'alimentation des vaches n'est pas prêt à être consommé, "à cause de la grêle et des fortes chaleurs". Impossible de le récolter pour le moment. "Si on est obligé de le ramasser rapidement alors qu'il est encore vert, il sera forcément moins calorique pour les vaches. Si elles sont moins bien nourries que d'habitude, il y aura forcément une production de lait moins importante", s'inquiète le producteur.

La pénurie de lait inquiète l'ensemble de la profession, à commencer par les producteurs Copier

Depuis qu'elle s'est installée ici, la famille Bourquardez produit près de 850 000 litres de lait par an. Mais cette année, les rendements sont plus qu'incertains.

Une hausse du prix du lait à venir ?

En plus de ses ventes de lait, l'agriculteur avait l'habitude de vendre son surplus de céréales. Impossible cette année : "on va tout faire pour ne pas baisser les rendements de lait. Et ça commence par le fait de garder toutes nos céréales pour nourrir nos bêtes". Une décision qui pourrait être lourde de conséquences sur la trésorerie de l'exploitation.

La famille Bourquardez a installé des ventilateurs dans l'étable pour que leurs vaches souffrent moins de la chaleur. © Radio France - Emma Steven

Eric Bourquardez espère que si une pénurie de lait se produit cet automne, son prix augmentera mécaniquement. "Avec la pandémie, puis le conflit en Ukraine, le prix du kilo de céréales a été multiplié par deux. Le prix du lait lui, seulement de 30% en moyenne : les charges augmentent, mais pas le prix du lait", constate son épouse Christine Bourquardez. Avec une diminution des marges, la famille est obligée de faire l'impasse sur d'autres dépenses, comme le renouvellement du matériel agricole.

"Ces derniers mois, les charges des producteurs ont plus augmenté que le prix du lait", souligne Jean-Noël Monnier, le président de la FDSEA dans le Territoire de Belfort. Copier

Le président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) dans le Territoire de Belfort, Jean-Noël Monnier, s'inquiète lui aussi de plus en plus : "Nous avons déjà un métier difficile. A cela il faut ajouter toutes les crises, et maintenant la sécheresse, c'est en train de devenir de plus en plus compliqué". Un espoir demeure pour le représentant syndical et pour le producteur : que la rareté du lait à partir de l'automne fasse augmenter son prix et compense la hausse des charges pour les agriculteurs.