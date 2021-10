Pénurie de main d'œuvre : le coup de gueule d'un viticulteur de Dordogne

Ses vendanges viennent de commencer et Benoît Gérardin cherche encore une dizaine de saisonniers. Installé à Pomport, dans le Bergeracois, le viticulteur du Château Le Fagé ne compte que 14 vendangeurs, contre 25 habituellement. Une situation que subissent cette année les 130 producteurs de Monbazillac. "On se rend compte qu'on a 25 à 40% de moins de personnes inscrites, raconte Benoît Gérardin. On en est à un stade où les saisonniers commencent à faire le jeu des enchères, ils s'inscrivent dans plusieurs domaines et c'est au viticulteur qui commencera le plus tôt et qui paiera le plus, je suis écœuré. " Les vendanges plus tardives dans le Saint Emilion monopolisent aussi une large partie des saisonniers.

"Il semblerait que l'agriculture et la viticulteur ne plaisent plus aux gens, confie le viticulteur, amer. On manque cruellement de main d'œuvre. Est-ce que les gens ont envie de rester chez eux maintenant ? Est-ce que c'est le système de Pole Emploi qui n'incite par les gens à sortir de leur canapé ? Il faut trouver une solution maintenant." Augmenter les salaires n'est pas une solution selon lui. Après le gel et les fortes pluies de cet été, les finances ont déjà souffert : "les coûts de production augmentent, les rendements baissent, alors s'il faut en plus augmenter les saisonniers, on ne s'en sort plus."

Avec si peu de personnel, le viticulteur va devoir espacer sa vendange dans le temps. Il craint donc pour la qualité des récoltes. "Le manque de personnel me joue des tours et va certainement m'en jouer dans le futur", confie-t-il.

Si vous souhaitez postuler pour les vendanges à Monbazillac, vous pouvez contacter l’Association Nationale Emploi Formation en Agriculture de Dordogne au 05 53 35 88 52.