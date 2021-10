Pénurie en Alsace : "On cherche des betteraviers de Wissembourg à Mulhouse et même en Moselle"

La récolte des betteraves bat son plein en Alsace (elle a commencé début octobre et se finit à Noël). La saison s'annonce "correcte mais pas exceptionnelle", selon les professionnels. Le rendement moyen sera autour des 90 tonnes l'hectare (une très bonne année, on peut atteindre les 100) . La betterave a moins souffert des maladies, la cercosporiose (qui l'avait touché en 2018 et 2019) et la jaunisse (en 2020) (grâce à l'usage autorisé et controversé des néonicotinoïdes), mais il a manqué de soleil pour qu'il y ait davantage de sucre dans les plantes.

Objectif : passer de 5.300 à 7.000 hectares

Environ 450 agriculteurs produisent actuellement des betteraves en Alsace, sur une surface de 5.300 hectares. Ça n'est pas suffisant pour faire tourner à plein régime la sucrerie d'Erstein. Selon son nouveau directeur Ervin Szokola, l'usine a fabriqué du sucre pendant 78 jours l'an passé, elle aimerait arriver au seuil des 100 jours pour être rentable et pérenniser l'activité du site.

Gérard Lorber cultive 44 hectares de betteraves à Scherwiller © Radio France - Luc Dreosto

Son propriétaire Cristal Union a lancé, en collaboration avec les agriculteurs, un plan d'action pour trouver 2.000 hectares supplémentaires, où l'on cultiverait de la betterave en Alsace. "On cherche des betteraviers de Wissembourg à Mulhouse et maintenant même jusqu'en proche Moselle, sourit Gérard Lorber, le président de la coopérative des betteraviers d'Alsace (président de la section Erstein de Cristal Union). On bat le terrain, on fait du porte à porte chez les agriculteurs. On prêche la bonne parole et on essaie de donner envie aux gens de faire de la betterave. Ça prend un peu, on avance bien, même s'il y a encore de la marge jusqu'à l'objectif".

Une meilleure rémunération

Gérard Lorber estime que des betteraves devraient être plantées sur au moins 500 hectares supplémentaires. Les agriculteurs avaient tendance à abandonner la culture, car elle était touché par les maladies, mais aussi parce qu'avec la libéralisation du marché, les prix avaient fortement chuté. Les betteraviers n'ont parfois touché que 22 ou 23 euros la tonne. Avec la remontée actuelle des cours du sucre, les producteurs devraient cette année récupérer 28 euros la tonne et ils en espèrent même 30 en 2022, autant d'arguments qui pourraient aider à la relance de la culture de la betterave en Alsace.

