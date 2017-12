Côte-d'Or, France

Les escargots se déclinent à la provençale, aux champignons, même au fromage, mais ce que les consommateurs réclament le plus, c'est évidemment l'escargot avec son beurre aillé et persillé. Encore fallait-il trouver du beurre à une période où la précieuse matière grasse devenait introuvable, du fait du bras de fer engagé sur les prix entre industriels et distributeurs.

La hantise du rayon vide pour certains

Au plus fort de la pénurie de beurre en octobre et novembre, certains producteurs ont eu du mal à s'en procurer, comme Jacqueline Prevotat, hélicicultrice à Marmagne. Elle va, comme vous et moi, acheter son beurre dans les magasins près de chez elle : « certains jours il n’y avait rien du tout. Le plus que j’aie eu, c’est douze plaquettes, pas plus ». Alors, elle a dû multiplier les visites dans les supermarchés pour parvenir à assurer sa production.

Tous les producteurs n’ont pas été menacés par une pénurie de beurre. C’est le cas de ceux qui se fournissent directement auprès des laiteries. Isabelle Robert, qui tient un élevage d'escargots à Talmay, n'a pas eu de souci : « on travaille avec une petite coopérative dans le Jura. On était quand même limité à une certaine quantité, mais on a eu ce qu’on voulait et on a pu travailler. »

Le beurre plus cher

Bruce Duvic, héliciculteur à Diénay, se fournit lui aussi en beurre fermier en Franche-Comté. Il a reçu la grande quantité demandée : « Je crois qu’on dépasse la tonne. Sur une saison avec 400.000 escargots, c’est cohérent ». S’il a pu se procurer la quantité requise, il constate comme ses confrères une nette hausse des prix. D’abord par petites touches d’une vingtaine de centimes, et puis 1, 20 euros d’un coup. Son beurre, il le paye aujourd’hui 6, 30 euros le kilo. Une augmentation qu’il n’a pas répercuté sur ses prix, comme ses confrères que nous avons contactés. Mais tous préviennent que l’an prochain, ça pourrait changer.