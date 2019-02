Périgord : c'est la fin de la saison des truffes

Grezes, Dordogne, France

Il va falloir apprendre à vivre sans truffes fraîches jusqu'à l'hiver prochain. La saison du diamant noir touche à sa fin. À Grèzes, à la frontière de la Corrèze, Jean Marie Chanquoi est allé faire le tour de sa truffière une dernière fois, à la mouche.

Jean Marie Chanquoi traque les truffes à la mouche dans sa truffière à Grèzes © Radio France - Valerie Déjean

Pour lui la saison a été plus mitigée. "Elle a été mitigée parce qu'on a eu des secteurs où on a eu des orages , sur Hautefort, Thenon il y a eu des orages l'été donc ils ont eu beaucoup plus de truffes que nous. Nous on a eu de la truffe mais toute petite. On a eu la chance d'avoir un printemps pluvieux pourtant, mais les truffes ont pas grossi." De là à arroser il y a un pas que Jean Marie Chanquoi ne veut pas franchir. "Arroser c'est toujours délicat. Il ne faut pas forcer la nature" .

Les dernières truffes de la saison © Radio France - Valérie Déjean

Deux tonnes deux vendues cet hiver en Périgord

Alain Klemenuik est le président de la fédération départementale des trufficulteurs du Périgord. Pour lui, avec une production de deux tonnes deux vendues sur les marchés du Périgord , cette saison a été très correcte. C'est moins que les deux tonnes huit de l année dernière mais c'était une saison exceptionnelle. Le kilo s'est vendu entre 800 euros en décembre, et 500 en janvier. Il y a là de quoi arrondir les fins de mois des 1650 trufficulteurs adhérents à la fédération. Et ils plantent de plus en plus : une centaine d'hectares supplémentaires chaque année depuis vingt ans.