Découvrez les serres municipales de Périgueux à l'occasion de la semaine du développement durable

A Périgueux, à l'occasion de la semaine du développement durable, les serres municipales sont ouvertes au public de 8h à 18h. Jusqu'à ce samedi, vous pouvez visiter gratuitement les serres et découvrir les plantes qui seront utilisées pour décorer la ville cet été.

A l'occasion de la semaine du développement durable, la ville de Périgueux organise une dizaine de manifestations à destination du grand public autour du thème "les jardins". Les amoureux des plantes sont notamment invités à venir visiter les serres municipales. C'est sous ces 2000 mètres carrés de verrières que les employés municipaux font pousser les plantes qui vont décorer les parcs et jardins de la ville. Les dahlias, sauges et autre zinnias de toutes les couleurs sont bichonnés ici avant de rejoindre les balconnières de la ville. Un peu plus loin sur le grand terrain, on trouve aussi des palmiers, des oliviers et des cyprès.

Peu de ville dispose encore de serres municipales

Périgueux est une des rares communes à avoir conservé ses serres municipales. Il faut dire que de conserver ce genre d'équipement s'avère coûteux : "C'est beaucoup plus économique d'acheter des plantes toutes prêtes et de les planter directement" admet Laurent Briquet, le responsable des espaces verts à la Ville de Périgueux "Mais cela nous permet de conserver un savoir faire. On maîtrise, les productions de A à Z.

Les employés municipaux préparent des décorations sur le thème des friandises : ici une plaque de chocolat et une sucette © Radio France - Charles De Quillacq

Zéro pesticide

Depuis quelques années, les services des espaces verts travaillent sans aucun pesticides. Pour les employés qui travaillent aux serres, c'est beaucoup plus de travail : "il faut être vigilant et très réactif" confie David, un des responsables de l'équipe des serres. "Si on ne réagit pas très vite, sans pesticides, les nuisibles se multiplient trop vite pour les stopper." Lorsque des pucerons s'attaquent aux plantes et aux fleurs, les équipes engagent des alliés de circonstance : les coccinelles ! C'est elles qui servent maintenant de "pesticide naturel" pour les organismes qui ravagent les futures fleurs de nos jardins.

Les fleurs qui décorent Périgueux poussent sous ces serres © Radio France - Charles De Quillacq

Une production de miel bio

En plus des serres, vous pourrez découvrir un rucher. Depuis quelques années, les pépiniéristes de la ville se sont transformés en apiculteur. Chaque année, plusieurs kilos de miel bio sont produits ici. Les enfants des écoles viennent d'ailleurs régulièrement visiter le rucher. Et à Périgueux, chaque couple marié à la mairie reçoit son petit pot de miel.

Les serres municipales de Périgueux sont ouvertes au public jusqu'au samedi 10 juin 2017 de 8h à 18h au 50 rue des Près à Périgueux. L'entrée est gratuite.