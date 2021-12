La quatrième édition de Péri'meuh aura lieu à Sarlat en septembre prochain

Les agriculteurs périgourdins ne voulaient pas perdre Péri'meuh ; les trois premières éditions du mini-salon de l'agriculture eu Périgord avaient attiré des dizaines de milliers de visiteurs . Après l'abandon de la manifestation par la ville de Périgueux, la FDSEA a donc convaincu la ville de Sarlat d'accueillir ce comice agricole en ville. Cette quatrième édition se déroulera les 23, 24 et 25 septembre 2022 en plein cœur de Sarlat, et absorbera les journées du goût et de la gastronomie (qui se déroulaient depuis une dizaine d'années le troisième week-end de septembre).

Une rencontre des agriculteurs et des citadins

Cette première édition sarladaise de Péri'meuh conserve l'essentiel de ce qui a fait le succès des trois premières édition, avec près de 150 bovins en ville pendant trois jours : environ 80 vaches laitières et gros bovins grâce aux concours départementaux des races Prim'Holstein et Limousine, et une cinquantaine de veaux de race limousine, grâce à une foire primée de veaux sous la mère "Label-Rouge". Les enfants des écoles seront invités le vendredi 23 septembre, les concours de races bovines sont prévus le samedi 24 avant la grande tablée, avant une dernière journée d'exposition le dimanche 25.

Une manifestation dans toute la ville pendant trois jours

Trois sites accueilleront cette quatrième édition de Péri'meuh :

Les bovins seront installés place de la Grande Rigaudie . Le concours départemental de race bovine, le concours départemental de vaches Prim'Hostein, et la foire primée aux veaux. le village des partenaires sera installé à côté.

. Le concours départemental de race bovine, le concours départemental de vaches Prim'Hostein, et la foire primée aux veaux. le village des partenaires sera installé à côté. La restauration et les animations gastronomiques seront installées place Pasteur . Un millier de personnes sont attendues pour la grande tablée du samedi soir (24 septembre).

. Un millier de personnes sont attendues pour la grande tablée du samedi soir (24 septembre). Les machines agricoles seront exposées place de la préfecture

les oies et les canards seront exposées... place des oies !

Le budget prévisionnel d'organisation est de 190.000 euros, dont la moitié apportés par des partenaires. Les organisateurs espèrent attirer 40.000 visiteurs sur les trois journées.